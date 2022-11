BERLIN (dpa-AFX) - Das Welternährungsprogramm (WFP) sieht in dem Wiedereinstieg Russlands in das mit der Ukraine ausgehandelte Getreideabkommen eine gute Nachricht für Hungernde auf der Welt. "Für Millionen Notleidende weltweit sind diese Schiffe Hoffnungsträger, die Leben retten können", sagte Martin Frick, Leiter des Berliner Büros der UN-Organisation, der Deutschen Presse-Agentur. Seit der Unterzeichnung des Abkommens im Sommer habe das WFP mehr als 220 000 Tonnen Weizen von ukrainischen Häfen aus für Hungernde in Afghanistan, Äthiopien und Jemen abtransportiert. Weitere 160 000 Tonnen sollten bald folgen.

Russland hatte am Mittwoch mitgeteilt, wieder in das am Samstag ausgesetzte Abkommen zum Export von Getreide aus der Ukraine über das Schwarze Meer einzusteigen. Frick forderte, dass die Nahrungsmittelexporte weitergehen müssten. "Wir müssen alle Hebel in Bewegung setzen, damit Nahrung für die Ärmsten der Armen verfügbar und bezahlbar ist."/mjm/DP/jha