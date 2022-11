Bonn (www.anleihencheck.de) - Mit einem Rückgang von 7,5 Punkten ging die Stimmung im Verarbeitenden Gewerbe im September in Ungern zurück und fiel auf 49,6 Punkte, so die Analysten von Postbank Research.Damit habe der Einkaufsmanagerindex erstmals seit April 2021 unterhalb der Expansionsmarke gelegen, die bei 50 Punkten liege. Die Inflation habe in Ungarn im September derweilen einen großen Sprung gemacht. Sie sei von 15,6% auf 20,1% im September geklettert. Das letzte Mal, dass solch eine hohe Inflation in Ungarn gemessen worden sei, sei im Januar 1996 gewesen. Aufgrund von Regulierungsänderungen hätten die Energiepreise deutlich angezogen. Auch der starke Anstieg der Preise für Nahrungsmittel habe den Inflationsdruck verstärkt. ...

