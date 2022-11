Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Der Zinsentscheid des Offenmarktausschusses der US-Notenbank heute ist das wichtigste Ereignis der Woche, so die Experten von XTB,Die Zentralbanken seien in den vergangenen Wochen zweifellos das bestimmende Thema an den Börsen gewesen. Die Anleger würden sich nun fragen, ob sich die Märkte nach der Welle von Zinserhöhungen rund um den Globus dem so genannten Pivot nähern würden. Werde also Tempo aus dieser raschen Straffung der Geldpolitik genommen, und komme es zu einer Wende in der Rhetorik der Zentralbanker? Heute blicke man auf die Antworten auf die FED. Der Offenmarktausschuss (FOMC) werde um 19:00 Uhr über die Zinssätze in den USA entscheiden. Und diese Entscheidung sowie die Kommentare dieser Veranstaltung würden die Marktstimmung in den nächsten Wochen bestimmen. ...

