Wien (www.fondscheck.de) - Eine Legende tritt ab, so die Experten von "FONDS professionell".Nach 28 Jahren in den Diensten des britischen Vermögensverwalters Jupiter werde Edward Bonham Carter das Unternehmen zum 31. Dezember 2022 verlassen. Das habe der börsennotierte Asset Manager, der rund 54 Milliarden Euro für seine Kunden verwalte, in einer in Großbritannien veröffentlichten Pressemitteilung bekannt gegeben. Bonham Carter, der insgesamt mehr als 40 Jahre in der Investmentindustrie gearbeitet habe, wolle sich demnach verstärkt externen, nicht-geschäftsführenden Aufgaben widmen. ...

