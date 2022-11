EUR/USD: Anleger erwarten kräftigen Zinsschritt - Powell-Rhetorik im Blick

Mit großer Spannung blicken Anleger am heutigen Abend (19:00 Uhr) auf den Zinsentscheid der US-Notenbank Federal Reserve (Fed). Vor allem die anschließende Pressekonferenz (ab 19:30 Uhr) dürfte die Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Erwartet wird, dass der Währungshüter zum vierten Mal in Serie einen Zinsschritt in Höhe von 75 Basispunkten in Erwägung zieht, um die Inflation wieder einzufangen. Allerdings bleibt die Hoffnung bestehen, dass der geldpolitische Gegenwind in Zukunft abflachen könnte. Das Währungspaar EUR/USD verteuert sich im Vergleich zum Vortag um rund 0,30 Prozent auf 0,99 Dollar. Vierter Zinsschritt in Folge in Höhe von 75 Basispunkten erwartet - Hoffen auf Tempo-Drosselung im Zinserhöhungszyklus Sollte es am heutigen Mittwochabend in den USA zu einem erneuten Zinsschritt um 75 Basispunkte kommen, dürfte dies weniger eine Überraschung initiieren. Denn die Erwartungen sind groß, dass sich die Fed bereits zum vierten Mal in Folge zu einem sogenannten XXL-Zinsschritt hinreißen lässt. Das Zinsband würde dann folgerichtig auf ein Niveau von 3,75-4,00 Prozent klettern. Viel spannender bleibt die Frage, welchen Zinsschritt die Fed für die letzte Sitzung in diesem Jahr im Dezember kommuniziert. Ob Fed-Chef Jerome Powell sich in die Karten schauen lässt, bleibt abzuwarten.

Timo Emden ist studierter Betriebswirt, B.A., Marktanalyst und zertifizierter Blockchain-Experte der Frankfurt School of Finance & Management. Seit über 14 Jahren widmet er sich den globalen Finanzmärkten, mit dem Schwerpunkt auf Crypto Assets wie Bitcoin. Seine Einschätzungen basieren auf der Charttechnik und dem Sentiment - wichtige fundamentale Events hält er dennoch für bedeutend. Als Marktexperte ist Herr Emden ein geschätzter Ansprechpartner für TV, Presse und Hörfunk. Herr Emden ist freiberuflich für den Onlinebroker IG Europe GmbH tätig.

