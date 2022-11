Bundesrätin Simonetta Sommaruga tritt per Ende 2022 aus persönlichen Gründen zurück. Die 62-Jährige war während zwölf Jahren in der Regierung. Ihr Mann hatte vergangene Woche einen Schlaganfall erlitten.Bern - Bundesrätin Simonetta Sommaruga tritt per Ende 2022 aus persönlichen Gründen zurück. Dies gab die Magistratin an einer Medienkonferenz in Bern bekannt. Die 62-Jährige war während zwölf Jahren in der Regierung. Ihr Mann hatte vergangene Woche einen Schlaganfall erlitten. Sommaruga ist mit dem 78 Jahre alten Schriftsteller Lukas Hartmann verheiratet. Erst am Montag war die Bundesrätin nach...

