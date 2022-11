"Ein gutes Zeichen für unsere Zukunft und ein Zeichen auch dafür, dass die große industrielle Transformation, die große Modernisierung Deutschlands gelingen wird", so bewertet Bundeskanzler Olaf Scholz den BASF-Fabrikneubau in Schwarzheide zur Batteriezellfertigung. Bisher wurden an diesem Standort Lacke, Kunststoffe oder Pflanzenschutzmittel produziert. Nun sollen hier zudem Batterievorprodukte hergestellt werden. Zudem ist eine Kathodenteilefabrik und später auch noch ein Recyclingwerk geplant. ...

