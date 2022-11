Nach drei Quartalen gehen die Billings bei Teamviewer von 394 Millionen Euro auf 444 Millionen Euro nach oben. Der Umsatz steigt von 369 Millionen Euro auf 415 Millionen Euro an. Das EBITDA legt um 20 Millionen Euro auf 134 Millionen Euro zu. Je Aktie macht Teamviewer ein Plus von 0,23 Euro (Vorjahr: 0,22 Euro). An der Prognose nimmt Teamviewer keine ...

