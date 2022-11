DJ Volkswagen Finanzsparte verzeichnet rückläufiges Neugeschäft

FRANKFURT (Dow Jones)--Die eingeschränkte Verfügbarkeit von Neuwagen belastet das Neugeschäft von Volkswagen Financial Service. Wie der Absatzfinanzierer des Volkswagen-Konzerns mitteilte, sank die Zahl der weltweiten Neuverträge in den ersten neun Monaten um 5,4 Prozent auf rund 5,75 Millionen. Der Vertragsbestand sank leicht um 1,2 Prozent auf knapp 22 Millionen Verträge.

Den operativen Gewinn steigerte VW Financial Service, wie seit Vorlage der VW-Konzernzahlen vergangene Woche bekannt, per Ende September um 19 Prozent auf 4,4 Milliarden Euro. Allein im Quartal erzielte das Unternehmen einen Gewinn von 1,42 Milliarden Euro. Das Quartal reihe sich damit in das ergebnisseitig positiv verlaufende Gesamtjahr ein.

"Allerdings wirken nach wie vor die bekannten Sondereffekte auf das Ergebnis - insbesondere die hohen Erlöse im Gebrauchtwagensegment sowie geringe Risikokosten für Kredit- und Restwertrisiken", so CEO Christian Dahlheim laut Mitteilung. Trotz des abermals guten Quartals rechnet VW Financial Service nach wie vor damit, dass das Jahresergebnis zwar über 5 Milliarden Euro liegen werde. Das Ergebnis werde sich aber unter dem Rekordergebnis von 2021 (5,67 Milliarden Euro) bewegen.

