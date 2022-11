TeamViewers Zahlen für das dritte Quartal haben der Aktie einen großen Kurssprung beschert. Die Anzahl an Unternehmenskunden steigerte der Softwareanbieter um ein Drittel. Warburg bestätigte das Rating Kaufen.

Die in Rechnung gestellten Umsätze (Billings) sind um 15 Prozent im dritten Quartal gestiegen gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Da das Ergebnis weitgehend den Erwartungen des Unternehmens entsprach, hält es an seiner Prognose für das Gesamtjahr 2022 fest.

Die höhere Rentabilität wurde durch eine niedrigere Kostenbasis unterstützt. Die Zahl der Mitarbeiter sank im Jahresvergleich um neun Prozent, schreibt Analyst Andreas Wolf in einem Research-Bericht. Ein weiterer Pluspunkt ist laut Wolf die Schuldentilgung von 286 Millionen Euro. Die Warburg Bank macht das Kursziel bei 14,50 Euro fest. Das entspricht einem Aufwärtspotenzial von über 30 Prozent. Zu wenig für den einen oder anderen w:o-User:

JBelfort: Das Wachstum gefällt mir sehr gut. Obwohl das vierte Quartal noch kommt, was ja das stärkste Quartal ist. Cashflow nach Zinsen sind fast 50 Millionen Euro. Der Laden ist eine Cash-Maschine. Und die Schuldentilgung geht voran. Das ist gut fürs EPS (Earnings per Share). Ein negativer Punkt, der mir sofort auffällt: Das währungsbereinigte Wachstum in den USA mit einem Prozent zeigt die Zurückhaltung. … Kommen nochmal 50 Millionen Euro an Cashflow im vierten Quartal hinzu? Würde 150 Millionen Euro für das Jahr machen, was zehn Prozent der Marktkapitalisierung entspricht. Sie verdienen also zehn Prozent ihrer Bewertung in einem Jahr auf Cash-Basis. Durch die Tilgungen sollten EPS und Cash noch stärker ansteigen.