Stockholm (ots/PRNewswire) -Eine neue Studie zeigt, dass Studierende der Vergütung und der Qualität des Arbeitslebens Priorität einräumen, während der Wunsch nach "herausfordernder Arbeit" sinkt. Werden Einstellungsverhandlungen in Zukunft schwieriger?STOCKHOLM, 2. November 2022 /PRNewswire/ - Die Rangliste der World's Most Attractive Employers (WMAE) von 2022 verdeutlicht die zunehmende Diskrepanz zwischen den Berufserwartungen von Studierenden und dem, was Arbeitgeber in der konjunkturellen Abkühlung bieten können. "Ein wettbewerbsfähiges Gehalt" und ein "hoher zukünftiger Verdienst" sind jetzt zwei der drei wichtigsten Prioritäten für Studierende der Wirtschaftswissenschaften, des Ingenieurwesens und der IT - und gehören zu den am schnellsten wachsenden Prioritäten."In den letzten 18 Monaten haben Arbeitgeber mit großzügigen Verträgen und Arbeitsbedingungen um junge Talente geworben, weil die Nachfrage in vielen Regionen das Angebot überstieg", sagt Mats Röjdmark, Chief Executive Officer von Universum. "Jetzt, da sich die Neueinstellungen verlangsamen, erwarten wir realistischere Beschäftigungsangebote im Jahr 2023."Universum, das weltweit führende Unternehmen im Bereich Employer Branding, befragte zwischen September 2021 und Mai 2022 mehr als 185.067 Studierende der Fachrichtungen Wirtschaft, Ingenieurwesen und IT aus den neun größten Volkswirtschaften. In der Umfrage werden die Studierenden gefragt, welche Eigenschaften von Arbeitgebern für sie am wichtigsten sind, wenn sie über eine zukünftige Beschäftigung nachdenken und welche Arbeitgebermarken sie am meisten bewundern. Andere wichtige Erkenntnisse:Google fällt auf Platz 2 unter Wirtschaftsstudierenden. Es wurde von Apple verdrängt, das dieses Jahr um zwei Plätze auf Platz 1 aufstieg. (Google ist immer noch die erste Wahl für Studierende der Ingenieurwissenschaften und der IT).Die Lebensqualität ist nach wie vor eine zunehmende Priorität. Auf einer Liste von 40 Attributen stieg die Vereinbarkeit von Arbeitsleben und Privatleben um sechs Plätze auf Rang 8 der wichtigsten Merkmale im Jahr 2022, und "flexible Arbeitsbedingungen" stiegen um sieben Plätze auf Rang 10.Gibt es Anzeichen dafür, dass Mitarbeitende nur die Aufgaben erledigen, für die sie bezahlt werden? Auf die Frage, welche Prioritäten sie bei einem zukünftigen Arbeitgeber setzen würden, wählten junge Menschen 2022 deutlich seltener "anspruchsvolle Arbeit" - der größte Rückgang innerhalb eines Jahres unter allen Prioritäten im Jahr 2022.Richard Mosely, Global Account Director bei Universum, sagt, dass die Studie 2022 wichtige Daten für die Budgets der Arbeitgeber im Jahr 2023 liefert: "Die Unternehmen sind immer noch hungrig nach jungen Talenten in den Bereichen Technik, Wirtschaft und Ingenieurwesen, aber Budgetkürzungen werden wahrscheinlich schwierige Entscheidungen erfordern. Unternehmen müssen heute mehr denn je einen datengesteuerten Ansatz für Employer Branding, Messaging und Kanalstrategien verfolgen."Laden Sie eine vollständige Kopie des Berichts über die international attraktivsten Arbeitgeber herunter: https://bit.ly/3VQJWlvInformationen zu UniversumUniversum ist eine datengestützte und erkenntnisorientierte Agentur für Employer Branding. Das Unternehmen wurde in Stockholm gegründet und ist heute in mehr als 60 Ländern aktiv, mit wichtigen Zentren in Paris, Berlin, London, New York, Singapur und Shanghai.