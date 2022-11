Der DAX setzt am heutigen Mittwoch vor dem US-Leitzinsentscheid am Abend um 19:00 Uhr wieder zurück und zeigt sich aktuell im Bereich von 13.300 Punkten. Im großen Bild ist der DAX am Vortag im Bereich des 10er-EMA im Monatschart nach unten abgeprallt und könnte nun vor einem längeren Rücklauf stehen. Nach dem US-Leitzinsentscheid am Abend könnte der DAX weiter unter Druck geraten. Es wird mit einer weiteren Leitzinsanhebung um 75 Basispunkte durch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...