Nach sechs Jahren als Direktor will der 58-jährige Thurgauer beruflich neue Wege gehen.Bern - Daniel Borner hat sich entschlossen, den Branchenverband GastroSuisse per Ende April 2023 zu verlassen. Nach sechs Jahren als Direktor will der 58-jährige Thurgauer beruflich neue Wege gehen. Die Suche nach der Nachfolge von Daniel Borner wird eingeleitet. «Nach sechs Jahren bei GastroSuisse habe ich mich entschlossen, nochmals etwas Neues anzupacken», sagt Borner. «Es war eine spannende...

