Südzucker erhöht erneut die Prognose!

Erst vor etwa einem halben Monat hatte der Konzern Südzucker bereits seine Prognose für das laufende Geschäftsjahr angehoben und einen Umsatz von 9,4 bis 9,8 Milliarden Euro fixiert. Dieses Statement wurde nun noch einmal nach oben korrigiert, geplant sind nun 9,7 bis 10,1 Milliarden Euro Umsatz (per Ende Februar). Zum Vergleich stand im vorigen Geschäftsjahr ein Umsatz von 7,6 Milliarden Euro in den Büchern. Für das operative Ergebnis wurde eine Spanne von 530 bis 630 Millionen Euro fixiert, was die bisherigen Erwartungen im Schnitt um ca. 80 Millionen Euro übertrifft. Während zuletzt vor allem das Biosprit-Geschäft ein Gewinntreiber war, wurde die aktuelle Anhebung der Prognose vorwiegend durch das Zucker-Segment getragen.





Sie interessieren sich für Derivate, Zertifikate und/oder Optionsscheine unterschiedlichster Art und ihre Funktionsweise? "Eine Investition in Wissen bringt noch immer die besten Zinsen", dies hat schon Benjamin Franklin vor langer Zeit gesagt. n unserer Zertifikate-Akademie können Sie sich über einzelne Funktionsweisen und Produkte, als auch über praktisch anwendbare Strategien informieren. Kompakt und übersichtlich können Sie kostenfrei die Unterlagen von über 8 Jahren ganz einfach und bequem als PDF herunterladen. Und falls Sie gerade keine Zeit haben: Die PDF können Sie auch zu einem späteren Zeitpunkt und ohne Internetverbindung studieren.

Beim Erwerb von Zertifikaten und Hebelprodukten sollten sich Anleger mit der Funktionsweise vertraut machen sowie die Chancen und Risiken kennen. Speziell die erhöhten Risiken bei Hebelprodukten sollten Anleger kennen. Zudem soll unbedingt auch auf die Bonität und damit auf das Ausfallrisiko des Emittenten geachtet werden. Weitere wichtige und wissenswerte Informationen zu unseren Produkten erhalten Sie unter der kostenlosen Rufnummer 0800 4000 910 oder auf unserer Internetseite www.hsbc-zertifikate.de .



