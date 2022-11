Die Commerzbank-Aktie läuft nach dem starken Anstieg in den vergangenen Monaten zuletzt tendenziell seitwärts. Der Widerstand bei 8,36 Euro konnte in zwei Anläufen nicht geknackt werden. Immerhin hält sich der MDAX-Wert dabei weiter über der wichtigen 8-Euro-Marke. Geht es nach dem Analysehaus Kepler, dürfte die Aktie perspektivisch in ganz andere Regionen vordringen. Kepler hat nämlich das Kursziel für Commerzbank von 9,60 deutlich auf 12,20 Euro angehoben - das entspricht einer prozentualen Erhöhung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...