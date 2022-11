Am heutigen Tage kann Draftkings massiv zulegen. Denn der Kurs liegt derzeit rund drei Prozent im Plus. Damit ist dem Papier heute an Platz an der Sonne sicher. Kommt jetzt die Rallye?

Download-Tipp für spekulative Anleger: Der Krieg in der Ukraine sorgt für explodierende Energiepreise. Wir haben für Sie genau die Aktien herausgefiltert, die davon am stärksten profitieren! Diesen exklusiven Sonderreport können Sie hier kostenlos abrufen.

Kursverlauf von Draftkings der letzten drei Monate.Für eine ausführliche Draftkings-Analyse einfach hier klicken.

Diese Rallye lässt die mittelfristige Technik in besonderem Licht da stehen. Dieses Plus katapultiert die Aktie nämlich bis an ein wichtiges Top. So genügt mittlerweile ein weiterer Abschlag für den Sprung auf neue 4-Wochen-Hochs. Dieser Hochpunkt verläuft bei 17,45 USD. Wir können uns also auf einen packenden Zweikampf zwischen Bullen und Bären einstellen.

Skeptiker könnten den Anstieg zum Leerverkauf nutzen und so auf fallende Kurse spekulieren. Denn die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...