Die 17. China International Mountain Quest und die 2022 National Mountain Championship wurden am 1. November im Bezirk Wulong der Stadt Chongqing im Südwesten Chinas eröffnet.Mehr als 50 Outdoor-Sportteams aus dem In- und Ausland nehmen an dem Wettbewerb teil, der bis zum 3. November andauern wird.Die China International Mountain Quest ist eine internationale Sportveranstaltung im Freien und eines der prestigeträchtigsten und größten Outdoor-Cross-Country-Events in Asien mit höchstem Niveau. Sie findet seit 16 Jahren statt und zieht fast 400 Sportmannschaften aus mehr als 70 Ländern und Regionen an.Die Veranstaltung erstreckt sich über 143 Kilometer und über drei Tage. Das Parcours ist eng der einzigartigen Landschaft von Wulong mit ihren Bergen und Gewässern angepasst. Die gesamte Strecke führt durch die malerische Landschaft des Weltnaturerbes von Wulong.Der Wettbewerb umfasst unter anderem Geländelauf, Mountainbiking, Kajakfahren, Schwimmen, Abseilen, Dschungel-Trekking und Höhlenerkundung.Wulong liegt im Unterlauf des Flusses Wujiang im Südosten von Chongqing und ist ein wichtiges Tourismusziel von Chongqing.Es wird als Weltkulturerbe, eine nationale 5A-Touristenattraktion, ein nationales Tourismusresort und ein nationales Vorzeigegebiet zur Förderung des Tourismus in der gesamten Region geschätzt.Laut der Abteilung Öffentlichkeitsarbeit des Distrikts Wulong strebt Wulong derzeit auf unternehmerische Weise ein Wachstum der Tourismusindustrie an, um seinen globalen Ruhm zu erweitern und um die tiefe Integration des Tourismus und der primären, sekundären und tertiären Industriezweige zu fördern, einschließlich der Landwirtschaft, der Bauindustrie und der modernen Dienstleistungsindustrie, um ein weltberühmtes Tourismusziel aufzubauen.In Zukunft wird Wulong die Kette der Sportindustrie weiterentwickeln und die Markenvorteile der China International Mountain Quest nutzen, um verschiedene internationale Veranstaltungen wie den internationalen Marathon und die internationale Weltmeisterschaft im Klettern abzuhalten.Es werden weitere Anstrengungen unternommen, um die Integration von Sport und Tourismus zugunsten einer qualitativ hochwertigen Entwicklung zu fördern, um Wulong in ein internationales Outdoor-Sport-Resort in den Bergen zu verwandeln.