Da ist er wieder: Benjamin Netanjahus Zeit auf der harten Oppositionsbank währte nicht lang. Nach der fünften israelischen Parlamentswahl in vier Jahren führt am Chef der konservativen Likud-Partei kein Weg vorbei. (...)Der Riss, der sich durch Israels Gesellschaft zieht, dürfte breiter denn je werden und der Konflikt mit den Palästinensern dürfte an Schärfe zunehmen. Sehr im Sinne der Hamas-Terroristen, denen eine Zuspitzung hilft, ihre Position in den Autonomiegebieten wieder zu stärken. Auch zwischen Israel und dem Iran könnte die Lage wieder eskalieren. Der gescheiterten Koalition ist es immerhin gelungen, erstmals seit Jahren einen Haushalt zu verabschieden, die extreme Polarisierung ein Stück weit aufzubrechen und das Verhältnis zu mehreren arabischen Staaten zu entspannen. Erfolge, die nun auf dem Spiel stehen. Israel steuert wieder einmal auf eine unsichere Zukunft zu.