Ölpreise gefragt - API-Daten lassen aufhorchen - Fed im Fokus

Neue Daten zur Entwicklung der US-Ölreserven haben für Impulse am Ölmarkt gesorgt. Zur Wochenmitte bleiben die US-amerikanische Rohölsorte West Texas Intermediate (WTI) sowie das europäische Pendant Brent gefragt. Von Interesse für Anleger an den Ölmärkten könnte auch die heutige Sitzung der US-Notenbank Fed sein. Sollten die Inflations- und Rezessionssorgen wieder an Fahrt aufnehmen, könnte dies die Nachfrage tendenziell belasten.

Ein Fass der Sorte WTI kostet am Mittwochnachmittag rund 87,67 Dollar - ein Barrel Brent ca. 94,30 Dollar. American Petroleum Institute (API) verzeichnet Rückgang bei Lagerbeständen Der Interessenverband American Petroleum Institute (API) hat in der zurückliegenden Woche einen deutlichen Rückgang der US-Ölreserven verzeichnet. Die Lagebestände an Rohöl sanken um insgesamt 6,5 Millionen Barrel. Fallen die Vorräte, kann dies für Anleger ein Hinweis auf eine erhöhte Nachfrage bzw. ein zu geringes Angebot sein, was die Ölpreise beflügeln kann. Offizielle Daten der Energy Information Administration (EIA) werden am Nachmittag bekannt. Größere Abweichungen könnten zu Impulsen am Ölmarkt führen.

Timo Emden ist studierter Betriebswirt, B.A., Marktanalyst und zertifizierter Blockchain-Experte der Frankfurt School of Finance & Management. Seit über 14 Jahren widmet er sich den globalen Finanzmärkten, mit dem Schwerpunkt auf Crypto Assets wie Bitcoin. Seine Einschätzungen basieren auf der Charttechnik und dem Sentiment - wichtige fundamentale Events hält er dennoch für bedeutend. Als Marktexperte ist Herr Emden ein geschätzter Ansprechpartner für TV, Presse und Hörfunk. Herr Emden ist freiberuflich für den Onlinebroker IG Europe GmbH tätig.

