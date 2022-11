Die Rally geht weiter. Getragen von einem kräftigen Gewinnwachstum und einer nochmals angehobenen Prognose für das Gesamtjahr markiert die Aktie von Humana am Mittwoch ein neues Allzeithoch. Der Krankenversicherer profitiert insbesondere vom mehr privaten und staatlichen Medicare-Mitgliedern und höherer Prämien.Wie aus den am Mittwoch vorgelegten Zahlen für das dritte Quartal hervorgeht, blieb der Umsatz in Höhe von 22,8 Milliarden Dollar mit 0,02 Prozent denkbar knapp hinter den Analystenschätzungen ...

