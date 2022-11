Eine Engelsgeduld brauchen heute die Anteilseigner von Delivery Hero. So rauscht der Kurs rund sechs Prozent in den Keller. Dieser Abschlag reduziert den Preis auf nur noch 33,86 EUR. Die Bären schwingen nun also erst einmal den Taktstock oder gelingt es den Bullen zurückzuschlagen?

Anmerkung der Redaktion: Gehen bei Delivery Hero jetzt komplett die Lichter aus? Mit dieser Frage beschäftigt sich unsere brandaktuelle Sonderanalyse, die Sie hier kostenlos abrufen können.

Kursverlauf von Delivery Hero der letzten drei Monate. Für eine ausführliche Delivery Hero-Analyse einfach hier klicken.

Die Bullen sollten jetzt erst einmal in Deckung gehen. Bei Delivery Hero steht nämlich in Kürze der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...