HÖREN: https://www.audio-cd.at/page/podcast/3542/ Die Wiener Börse Pläusche sind ein Podcastprojekt von Christian Drastil Comm. Unter dem Motto "Market & Me" berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. In Folge S3/37 geht es - ein bissl später als sonst und etwas im Zeitstress, daher leicht holprig - um den Unterschied zwischen Allerheiligen und Allerseelen an der Wiener Börse. Weiters um Jubiläen von Polytec und Strabag. Nicht vergessen, die S Immo Aktie zu verkaufen, erinnert Raiffeisen Research. News gibt es zu ams Osram, CA Immo, Andritz und OMV, Personalia bei ebenfalls bei OMV und Lenzing und Research zu Palfinger, Wienerberger, Verbund, RBI und Erste. Und dann gibts noch "Just like Heaven". Die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...