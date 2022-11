New York (ots/PRNewswire) -Anne Hathaway hat sich erneut für LILYSILK, die weltweit führende Seidenmarke mit der Zielsetzung, Menschen zu einem spektakulären, nachhaltigen Leben zu inspirieren, entschieden. Diesmal fiel die Wahl des Hollywood-Stars bei einem vor Kurzem geführten Interview auf die exklusive Lilien-Chrysanthemen-Seidenbluse aus der Kollektion LILYSILK x Mika Ninagawa (https://www.lilysilk.com/us/lilysilk-x-mika-ninagawa-exclusive-lily-chrysanthemum-silk-shirt.html?cs=staticpage&cn=mikaninagawa-1). Zusammen mit Co-Star Jeremy Strong sprach Hathaway mit Will Reeve bei ABC News (https://abcnews.go.com/Entertainment/video/anne-hathaway-armageddon-time-fears-nuclear-family-92235571) über den neuen Film der beiden, "Armageddon Time".Anne Hathaway zählt ganz klar zu den Fans von LILYSILK. Anfang dieses Jahres zeigte sie sich beim Verlassen des Hotels Martinez in dem zeitlosen Mei Silk Strickpoloshirt von LILYSILK (https://www.prnewswire.com/news-releases/anne-hathaway-exudes-effortless-chic-in-lilysilk-during-the-75th-cannes-film-festival-301556495.html) und später während der 75. Filmfestspiele in Cannes im Mai mit einem atemberaubenden rechteckigen Lilien-Seidenschal von LILYSILK.Das kokette, helle LILYSILK-Shirt ist das exklusivste Design aus der neuen Mika Ninagawa Crossover-Kollektion und sieht auch mit einem Seiden-Unterhemd darunter blendend aus - der perfekte Look für einen entspannten Brunch am Wochenende. Zugeknöpft und in einen fließenden Rock gesteckt, entsteht ein farbenfrohes Ensemble fürs Büro.Im Interview mit ABC News wurde angesprochen, dass es bei "Armageddon Time" um die "Stärke der Familie und das generationsübergreifende Streben nach dem amerikanischen Traum" geht. Dieses Konzept ist LILYSILKS Überzeugung, dass Menschen "spektakulär leben sollten", sehr ähnlich. Die legendäre Seidenmarke hofft, dass Kunden weltweit Verantwortung für sich selbst, ihre Mitmenschen und die Umwelt übernehmen und vor allem ein wundervolles Leben führen können."Es ist eine große Ehre, LILYSILK wieder an der wunderbaren Anne Hathaway zu sehen", so David Wang, CEO von LILYSILK. "Wir haben uns mit unserer LILYSILK x Mika Ninagawa-Kollektion neue Wege beschritten und freuen uns sehr darüber, dass mehr Menschen unsere dynamische Herangehensweise an Blumen und Seide erleben werden."Informationen zu LILYSILKDie Fürsorge für seine Kunden, den Planeten und die Menschen untereinander hat bei LILYSILK oberste Priorität. LILYSILK möchte Menschen dazu inspirieren, spektakulär zu leben - und die Stars sind derselben Meinung. Zuletzt waren hochkarätige Prominente wie Emily Ratajkowski (https://www.prnewswire.com/news-releases/emily-ratajkowski-turns-heads-in-new-york-in-lilysilk-silk-poppy-skirt-301623920.html), Julianne Moore (https://www.prnewswire.com/news-releases/julianne-moore-shares-intimate-selfie-wearing-lilysilk-classic-freesia-shirt-dress-as-she-preps-for-79th-venice-film-festival-301645920.html), Viola Davis (https://www.prnewswire.com/news-releases/viola-davis-dons-lilysilk-for-people-magazine-cover-and-deadline-contenders-event-301528910.html), Nina Dobrev (https://www.prnewswire.com/news-releases/nina-dobrev-wears-chic-and-cozy-lilysilk-outfits-while-snuggling-with-her-dog-maverick-on-instagram-301440974.html) und Anne Hathaway (https://www.prnewswire.com/news-releases/anne-hathaway-exudes-effortless-chic-in-lilysilk-during-the-75th-cannes-film-festival-301556495.html) in LILYSILK zu sehen, und das Unternehmen schmückt regelmäßig die Seiten zahlreicher Top-Medien wie VOGUE (https://www.vogue.com/article/best-silk-gifts), ELLE (https://www.elle.com/fashion/shopping/g23654253/best-gifts-under-50-ideas/), Marie Claire (https://www.marieclaire.com/fashion/best-bathrobes-for-women/), Harper's Bazaar (https://www.harpersbazaar.com/fashion/trends/g35784892/amazon-prime-minimalist-fashion/), Glamour (https://www.glamourmagazine.co.uk/gallery/silk-pyjamas), People (https://people.com/fashion/hilary-duff-lilysilk-sos-shirt/), InStyle (https://www.instyle.com/fashion/clothing/lilysilk-celebrity-loved-outfits) und Cosmopolitan (https://www.cosmopolitan.com/lifestyle/g36490852/best-silk-comforters/){13}, die alle ihre Leser inspirieren, indem sie spektakuläre - und erschwingliche - Kleidungsstücke der beliebten globalen Seidenmarke ins Licht rücken.Weitere Informationen finden Sie unter http://www.lilysilk.com, und folgen Sie @lilysilk (https://www.instagram.com/lilysilk/)auf Instagram und @Lilysilk (https://www.facebook.com/luxurysilk)auf Facebook.