DJ ÜBERBLICK am Abend/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

USA "zunehmend besorgt" über möglichen russischen Atomwaffeneinsatz

Die US-Regierung hat sich "zunehmend besorgt" über die Möglichkeit eines russischen Atomwaffeneinsatzes im Ukraine-Krieg gezeigt. Der Sprecher des Nationalen Sicherheitsrates der USA, John Kirby, sagte am Mittwoch, die Sorgen seien im Verlauf der Monate gewachsen. "Wir beobachten das so gut wir können." Die New York Times hatte zuvor berichtet, ranghohe russische Militärs hätten kürzlich darüber gesprochen, wann und wie taktische Atomwaffen in der Ukraine eingesetzt werden könnten.

Bund und Länder einig über Gas- und Strompreisbremse

Bund und Länder haben sich auf die Gas- und Strompreisbremse verständigt. Bei den Gaspreisen soll die Deckelung bei 12 Cent pro Kilowattstunde liegen, beim Strompreis bei 40 Cent, sagte Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) nach den Beratungen mit der Länder-Ministerpräsidentenkonferenz. Dies werde jetzt zusammen mit anderen Regelungen umgesetzt wie eine Abschöpfung von sogenannten Zufallsgewinnen bei Stromproduzenten.

Regierung will Strom-Zufallsgewinne rückwirkend ab September abschöpfen

Die Bundesregierung will zur Finanzierung der Strompreisbremse die "Zufallsgewinne" von Stromproduzenten rückwirkend ab dem 1. September abschöpfen. Das geht aus einem am Mittwoch vom Kanzleramt sowie Wirtschafts- und Finanzministerium vereinbarten Eckpunktpapier hervor. Aus der Gewinnabschöpfung sind demnach geschätzte Einnahmen im zweistelligen Milliardenbereich zu erwarten.

Kabinett beschließt Gas-Soforthilfe für Dezember

Das Regierungskabinett hat die geplante Soforthilfe für Gas und Wärme auf den Weg gebracht, die im Dezember einen Ausgleich für die gestiegenen Energierechnungen im Jahr 2022 schaffen und die Zeit bis zur geplanten Einführung der Gaspreisbremse im Frühjahr überbrücken soll. "Die Soforthilfe kommt", gab Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) über den Kurznachrichtendienst Twitter bekannt. "Gaskunden müssen im Dezember keine Abschlagszahlung leisten. Der Bund übernimmt dafür die Kosten", erklärte Scholz. "Diesen weiteren Schritt zur Abfederung der Energiepreise haben wir heute im Kabinett beschlossen."

Bundesregierung beschließt vorgezogenen Kohleausstieg in NRW

Die Bundesregierung hat den vorgezogenen Kohleausstieg in Nordrhein-Westfalen beschlossen. "Der heutige Kabinettsbeschluss stellt die Weichen für einen um acht Jahre vorgezogenen Braunkohleausstieg im Rheinischen Revier", erklärte Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne). Mit dem Beschluss wird außerdem die Laufzeit von zwei Braunkohlekraftwerken, die zum Jahresende stillgelegt werden sollten, bis Ende März 2024 verlängert.

Bund und Länder einigen sich auf Finanzierung von 49-Euro-Ticket

Bund und Länder haben sich auf eine Nachfolge für das 9-Euro-Ticket im Nahverkehr geeinigt. Wie nach Beratungen von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und den Ministerpräsidentinnen und -präsidenten der Länder aus Regierungskreisen verlautete, soll das bundesweit gültige "Deutschlandticket" 49 Euro kosten. Bund und Länder stellen demnach zur Finanzierung jeweils 1,5 Milliarden Euro pro Jahr zur Verfügung. Zudem stellt der Bund 1 Milliarde Euro jährlich an Regionalisierungsmitteln zur Verfügung.

Lauterbach will Finanzhilfen für Kliniken schnell auf den Weg bringen

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) will die geplanten Finanzhilfen für die Krankenhäuser und Pflegeeinrichtungen in der Energiekrise rasch auf den Weg bringen. Das geplante Sonderprogramm in Höhe von 8 Milliarden Euro "soll sehr schnell kommen", sagte Lauterbach in Berlin. Das Geld solle den zusätzlichen Bedarf der Einrichtungen abdecken, der über die vorgesehene Strom- und Gaspreisbremse hinaus bestehe.

Scholz spricht in China über Ukraine, Wirtschaft und Taiwan - Kreise

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) will bei seinem eintägigen Besuch am kommenden Freitag in China gegenüber Staatspräsident Xi Jinping nach Angaben aus deutschen Regierungskreisen besonders drei Themen ansprechen, bei denen China nach deutscher Einschätzung entscheidende Bedeutung zukommt. Im Zentrum ständen dabei der Ukraine-Krieg, eine regelbasierte und multipolare Wirtschaftsordnung sowie die Lage in Taiwan und dem südchinesischen Meer, sagte ein hochrangiger Regierungsbeamter in Berlin. "Diese Themen halten wir für prioritär; wir glauben, dass diese Themen auch und vor allem mit China zu besprechen sind", betonte er.

Meinungsforscher: Mehrheit der Briten hält Brexit für einen Fehler

Die Mehrheit der Briten hält den Brexit laut Meinungsforschern inzwischen für einen Fehler. "Wahrscheinlich ist der Brexit jetzt unpopulärer als er es jemals seit Juni 2016 war", sagte der Politikwissenschaftler John Curtice. Der Vorsitzende des British Polling Council, eines Zusammenschlusses von Meinungsforschungsinstituten im Vereinigten Königreich, sagte den regierenden Tories eine Niederlage bei der nächsten Parlamentswahl voraus.

Polen errichtet Zaun an der Grenze zur russischen Exklave Kaliningrad

Die polnische Regierung will einen Zaun entlang der Grenze zur russischen Exklave Kaliningrad errichten, um illegale Grenzübertritte zu verhindern. Diese Entscheidung, die Polens Verteidigungsminister Mariusz Blaszczak in Warschau verkündete, geht zurück auf Befürchtungen innerhalb der Regierung, dass Russland einen Zustrom von Migranten inszenieren könnte.

China verhängt Corona-Lockdown rund um größte iPhone-Fabrik der Welt

Nach einem Corona-Ausbruch im größten iPhone-Werk der Welt im zentralchinesischen Zhengzhou haben Behörden das Gebiet rund um die Fabrik abgeriegelt. Menschen dürfen "ihre Wohnungen nicht verlassen - außer um Corona-Tests zu machen und medizinische Notfallbehandlungen in Anspruch zu nehmen", erklärten Vertreter des Industriegebiets, in dem der taiwanische iPhone-Hersteller Foxconn ein Werk betreibt. Das Gebiet werde sieben Tage lang "statisch verwaltet" werden, hieß es weiter. Die mehr als 600.000 Einwohner des Industriegebiets müssen sich täglich auf das Coronavirus testen, erklärte die örtliche Regierung.

DJG/DJN/AFP/apo

(END) Dow Jones Newswires

November 02, 2022 14:00 ET (18:00 GMT)

Copyright (c) 2022 Dow Jones & Company, Inc.