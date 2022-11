Software für Solarindustrie: Aurora Solar Tech: Der Fokus liegt auf der Integration von BT Imaging

Anzeige / Werbung

Die kanadische Aurora Solar Tech stellt Hard- und Software für Messgeräte her, die Produktionsprozesse für Solarzellen und -modulen analysieren und bewerten. Effizienz wird vor allem in dieser Industrie immer wichtiger.



In den ersten 30 Tagen als neuer CEO und Präsident von Aurora Solar Technologies Inc. (TSX-V: ACU, FSE: A82), hat Kevin Dodds im Oktober den Schwerpunkt seiner Arbeit auf die Integration von BT Imaging und die Optimierung der Geschäftsabläufe im verbunden Unternehmen gelegt. Doppelte Strukturen wurden identifiziert und werden nun abgebaut, um die damit verbundenen Kosteneinsparungspotentiale zu heben.

Die Übernahme und anschließende Integration eines anderen Unternehmens ist eine sehr zeitaufwendige und herausfordernde Aufgabe, denn zwei unterschiedliche Vorgehensweisen und Unternehmenskulturen müssen verbunden und auf einander abgestimmt werden, damit anschließend die strategische Ausrichtung des vergrößerten Unternehmens optimal ist und die gewünschten Synergien erreicht werden können.



Vor dieser Aufgabe stand im Oktober auch Kevin Dodds, der neue CEO und Präsident von Aurora Solar Technologies. So verwundert es nicht, dass die meisten Arbeitstage des neuen Vorstands im Oktober damit gefüllt waren, die technischen und operativen Teams von Aurora und BT Imaging zu treffen, mit ihnen die Formen der zukünftigen Zusammenarbeit zu besprechen und die neuen Verantwortlichkeiten festzulegen.



Aurora Solar Technologies bedient den wichtigen chinesischen Markt zukünftig von Australien aus

Eine Reise nach Sydney half Kevin Dodds dabei, den Betrieb von BT Imaging zu bewerten und erste Gespräche mit den dortigen Mitarbeitern zu führen. Als eines der ersten Ergebnisse dieser Treffen wurde die Entscheidung getroffen, die beiden Vertriebsteams zusammenzulegen und Aurora's chinesische Aktivitäten aufzulösen und den wichtigen chinesischen Markt in Zukunft von Australien aus zu adressieren.



Die kommerzielle Verantwortung für das erweiterte Insight-Produkt, in das auch die Produkte von BT Imaging integriert werden, liegt nach der überarbeiteten Organisationsstruktur nun in Australien. Dabei sollen nicht nur offensichtliche Kosteneinsparungspotentiale gehoben werden.



Das Ziel ist es vielmehr, dem verbesserten Insight-Produkt neue Energie und eine leicht veränderte Richtung zu geben, indem man sich zukünftig wieder verstärkt um die Aspekte der Produktreife und der kommerziellen Validierung kümmern wird. Noch vor dem Ende des laufenden Kalenderjahres wird deshalb ein kommerzieller Erfolg angestrebt, der als ein klarer Beweis für die Lebensfähigkeit und Leistungsfähigkeit der Insight-Technologie gewertet werden kann.









Die Führungskultur wird vereinheitlicht

Das zweite Ziel für den November und Dezember wird darin bestehen, unter den leitenden Angestellten eine Übereinstimmung über die weitere Vorgehensweise und die am Markt angewandte Strategie zu erzielen. Dies geschieht vor allem mit Blick auf drei zentrale Aspekte.



Zunächst gilt es, das Geschäft von Aurora Solar Technologies zu stabiliersieren. Als zweiter Aspekt steht im Fokus, dass das Unternehmen durch die Nutzung von Synergien aus der Übernahme weiter wachsen will. Last but not least wird angestrebt, das kombinierte Unternehmen breiter zu diversifizieren und damit die eigene Stellung am Markt zu verbessern.



Treffen mit wichtigen Aktionären und Kooperationspartnern

In Australien traf Kevin Dodds auch mit institutionellen Aktionären und den Vertretern von verschiedenen Berufsgruppen und Organisationen zusammen, die mit Aurora Solar Technologie zusammenarbeiten. Insbesondere die institutionellen Aktionäre, die durch die Übernahme von BT Imaging neue Aurora-Aktionäre geworden sind, bekräftigten bei diesen Zusammenkünften ihre Unterstützung für die Fusion und die neuen Wachstumsziele des verbundenen Unternehmens.



Getroffen hat sich Kevin Dodds auch mit Vertretern der University of New South Wales und ihrem Innovationsbüro. Bei diesen Gesprächen wurden weitere Möglichkeiten der Zusammenarbeit, der Kommerzialisierung von Produktideen und ihrer Finanzierung besprochen.



Aurora Solar Technologie kommt dabei entgegen, dass es gerade in Australien eine starke Unterstützung für die erneuerbaren Energien und die Solarenergie gibt. Insbesondere die School of Photovoltaic and Renewable Energy School der University of New South Wales ist als weltweites Kompetenzzentrum anerkannt.



Mit diesem Wissen im Hinterkopf können die investierten Anleger die weiteren Schritte mit zuversichtlicher Spannung verfolgen. Die Integration von BT Imaging schreitet voran und Aurora Solar Technologies unternimmt alle notwendigen Anstrengungen, die in der Übernahme verborgenen Synergien zu heben und das eigene Wachstum voranzutreiben.









