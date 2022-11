PFORZHEIM (dpa-AFX) - "Pforzheimer Zeitung" zu Corona-Kita-Studie:

"Dass Covid ein sozialer Spaltpilz war und ist, haben Wissenschaftler bereits mit Fakten belegt. Nun ist dokumentiert, welche Auswirkungen die Pandemie auf Kinder und Jugendliche hatte, und die sind gravierend. Corona hat soziale Ungleichheit verschärft und die Ungerechtigkeit im Bildungswesen vergrößert. Dabei wäre ein Teil der Maßnahmen gar nicht nötig gewesen. Die Politik ist, so stellen die Forscher fest, mit Kita-Lockdowns über das Ziel hinausgeschossen. Ohne Frage einer, der nicht aus böser Absicht geschehen ist. Doch in vielen Fällen lassen sich soziale, gesundheitliche und bildungspolitische Schäden, die in der Pandemie entstanden sind, kaum mehr gutzumachen, sondern allenfalls begrenzen. Viel Unterstützung ist nötig. Und klar ist: Falls es noch einmal zu einer deutlichen Zuspitzung der Pandemie kommen sollte, dürfen junge Leute nicht mehr die Hauptleidtragenden sein."/yyzz/DP/he