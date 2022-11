Baierbrunn (ots) -Anmoderation: Perfekt für die dunkle Jahreszeit ist das Spielen. Schnell mal auf dem Handy daddeln, ein Sudoku raten oder einen gemütlichen Spieleabend genießen. Spielen macht Spaß und obendrein werden unsere kleinen grauen Zellen aktiv. Wieso, weshalb, warum weiß Marco Chwalek:Sprecher: Beim Spielen ist der Spaßfaktor so groß, dass wir uns gerne anstrengen und die Herausforderung annehmen, berichtet das Apothekenmagazin "Diabetes Ratgeber". Und Chefredakteurin Anne-Bärbel Köhle erklärt uns, warum Spielen so gut fürs Gehirn ist:O-Ton Anne-Bärbel Köhle: 16 Sekunden"Durchs Spiel erhält das Gehirn neue Impulse. Da werden die Nervenzellen angeregt und neue Verbindungen entstehen. Außerdem fördert Spielen das Konzentrationsvermögen und das Erinnerungsvermögen. Und natürlich, es macht happy und baut Stress ab."Sprecher: Nun gibt es ja unglaublich viele Spiele auf dem Markt. Welche sind besonders gut, um unser Gehirn zu trainieren?O-Ton Anne-Bärbel Köhle: 21 Sekunden"Tatsächlich ist es so, dass verschiedene Spiele unterschiedliche Fähigkeiten fördern. Schach oder Dame stärken zum Beispiel Planen und strategisches Denken. Am effektivsten sind Gemeinschaftsspiele, denn dann werden Gehirnregionen angeregt, die für die Sprache und auch für das Erkennen von Zusammenhängen wichtig sind."Sprecher: Gemeinsam spielen macht einfach mehr Spaß und das kann man auch mit den Videospielen:O-Ton Anne-Bärbel Köhle: 15 Sekunden"Auch diese wirken sich positiv aufs Gehirn aus, denn sie verbessern Aufmerksamkeit, Reaktionsvermögen und auch das Kurzzeitgedächtnis. Und natürlich fördert digitales Spielen auch das räumliche Vorstellungsvermögen."Abmoderation: Ob Gaming, Gesellschaftsspiele oder auch alleine spielen, Hauptsache der Spaßfaktor ist groß, denn dann strengen wir uns gerne an und machen so unser Gehirn fit, schreibt der "Diabetes Ratgeber".Pressekontakt:Viele weitere interessante Gesundheitsnews gibt es unterwww.diabetes-ratgeber.netPressekontaktKatharina Neff-NeudertUnternehmenskommunikationTel. +49(0)89 - 744 33 360E-Mail: presse@wortundbildverlag.deOriginal-Content von: Wort & Bild Verlag - Gesundheitsmeldungen, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/52678/5360179