DJ TAGESVORSCHAU/Donnerstag, 3. November

=== 06:55 DE/Stratec SE, ausführliches Ergebnis 3Q *** 07:00 DE/Heidelbergcement AG, Trading Update 3Q (15:00 Analysten-Telefonkonferenz) *** 07:00 DE/Zalando SE, Ergebnis 3Q (09:00 Presse-Telefonkonferenz; 09:30 Analysten-Telefonkonferenz) *** 07:00 DE/Rational AG, Ergebnis 3Q 07:00 DE/Klöckner & Co SE, ausführliches Ergebnis 3Q (10:00 Telefonkonferenz) *** 07:00 NL/ING Groep NV, Ergebnis 3Q 07:00 AT/Kontron AG, Ergebnis 3Q *** 07:05 FR/BNP Paribas SA, Ergebnis 3Q *** 07:25 DE/Compugroup Medical SE, ausführliches Ergebnis 3Q *** 07:30 DE/BMW AG, Ergebnis 3Q (10:00 Telefonkonferenz) *** 07:30 DE/Hannover Rück SE, Ergebnis 3Q (08:00 Telefonkonferenz) *** 07:30 DE/Hugo Boss AG, Ergebnis 3Q (09:00 Telefonkonferenz) *** 07:30 DE/Scout24 SE, Ergebnis 3Q *** 07:30 DE/Telefonica Deutschland Holding AG, Ergebnis 3Q (08:30 Telefon-PK) *** 07:30 DE/Uniper SE, Ergebnis 9 Monate 07:30 DE/Pfeiffer Vacuum Technology AG, ausführliches Ergebnis 9 Monate 07:30 DE/Cliq Digital AG, Ergebnis 3Q 07:30 DE/SGL Carbon SE, Ergebnis 3Q 07:40 DE/Elmos Semiconductor SE, Ergebnis 3Q 07:40 DE/Elringklinger AG, Ergebnis 3Q (13:00 Telefon-PK) 08:00 DE/PVA TePla AG, Ergebnis 3Q *** 08:00 AT/Verbund AG, Ergebnis 9 Monate *** 08:00 NL/Stellantis NV, Umsatz 3Q *** 08:00 GB/BT Group plc, Ergebnis 1H 08:00 EU/Acea, Neuzulassungen von Fahrzeugen mit alternativen Antrieben, 3Q *** 08:30 CH/Verbraucherpreise Oktober PROGNOSE: +0,2% gg Vm/+3,2% gg Vj zuvor: -0,2% gg Vm/+3,3% gg Vj *** 09:00 ES/EZB-Ratsmitglied Nagel, Teilnahme an Diskussion des Nueva Economia Forum *** 09:05 LV/EZB-Präsidentin Lagarde, Teilnahme an Panel bei Konferenz der lettischen Zentralbank (u.a. 10:50 mit EZB-Direktor Elderson und EZB-Ratsmitglied Villeroy de Galhau) *** 09:10 DE/EZB-Direktor Panetta, Rede bei Geldmarktkonferenz der EZB *** 10:00 NO/Norges Bank, Ergebnis der Sitzung des Geldpolitischen Rats *** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) Oktober PROGNOSE: 47,5 1. Veröff.: 47,5 zuvor: 50,0 *** 11:00 EU/Arbeitsmarktdaten September Eurozone Arbeitslosenquote PROGNOSE: 6,6% zuvor: 6,6% 11:55 US/Under Armour Inc, Ergebnis 2Q 12:00 US/Conocophillips, Ergebnis 3Q 12:30 US/Intercontinental Exchange Group Inc, Ergebnis 3Q *** 13:00 GB/BoE, Ergebnis und Protokoll der Sitzung des geldpolitischen Rats sowie Geldpolitischer Bericht Bank Rate PROGNOSE: 3,00% zuvor: 2,25% 13:00 DE/Bundesgesundheitsminister Lauterbach, PK zum Thema "Abhängigkeit von fossilen Energieträgern größte Gesundheits- bedrohung unserer Zeit: Gesundheitsexperten fordern massive Beschleunigung der Energiewende" *** 13:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 220.000 zuvor: 217.000 *** 13:30 US/Handelsbilanz September PROGNOSE: -72,30 Mrd USD zuvor: -67,40 Mrd USD *** 13:30 US/Produktivität ex Agrar (1. Veröffentlichung) 3Q annualisiert PROGNOSE: +0,4% gg Vq 2. Quartal: -4,1% gg Vq Lohnstückkosten PROGNOSE: +4,0% gg Vq 2. Quartal: +10,2% gg Vq *** 14:00 DE/Hochtief AG, Ergebnis 3Q *** 14:15 DE/Bundeskanzler Scholz, PK nach Gipfeltreffen mit Staaten des westlichen Balkans, Berlin 14:15 DE/Bundeswirtschaftsminister Habeck, Keynote und moderiertes Gespräch bei Jahreskonferenz der Stiftung KlimaWirtschaft, Berlin *** 14:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI Service (2. Veröffentlichung) Oktober PROGNOSE: 46,6 1. Veröff.: 46,6 zuvor: 49,3 *** 15:00 US/ISM-Index nicht-verarbeitendes Gewerbe Oktober PROGNOSE: 55,5 Punkte zuvor: 56,7 Punkte *** 15:00 US/Auftragseingang Industrie September PROGNOSE: +0,3% gg Vm zuvor: 0,0% gg Vm 15:30 DE/Bundeswirtschaftsminister Habeck, Teilnahme am Deutschen Wirtschaftsforum der ZEIT - "Warum und wie wir Energie- souveränität erreichen müssen" *** 17:50 IT/Enel SpA, Ergebnis 9 Monate *** 18:00 DE/Freenet AG, Ergebnis 3Q *** 21:01 US/Amgen Inc, Ergebnis 3Q 21:01 US/Expedia Group Inc, Ergebnis 3Q 21:05 US/Starbucks Corp, Ergebnis 4Q 21:15 US/News Corp Ltd, Ergebnis 1Q 21:15 US/Paypal Holdings Inc, Ergebnis 3Q *** - DE/Pkw-Neuzulassungen Oktober - DE/G7, Treffen der Außenminister (bis 4.11.), Münster - CN/Bundeskanzler Scholz, Abreise nach China (bis 5.11.), Peking - Börsenfeiertag Japan ===

