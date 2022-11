DJ PTA-News: Kontron AG: Mit soliden Zahlen auf dem Weg zum reinen IoT-Player

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

Linz (pta005/03.11.2022/07:00) - Kontron AG: Mit soliden Zahlen auf dem Weg zum reinen IoT-Player

* Umsatzwachstum (Continued Operations) 9M um 9,6% auf EUR 755,0 Mio. (Vj.: EUR 688,5 Mio.) * Nettoergebnis (angepasst) steigt um 14,3% auf EUR 35,1 Mio. (Vj.: EUR 30,7 Mio.) * Rekord Auftragseingang (CO) von EUR 991 Mio. seit Jahresbeginn, davon EUR 319 Mio. in Q3

Linz, 3. November 2022: Die Kontron AG (ISIN: AT0000A0E9W5, WKN: A0X9EJ, Börsenkürzel: KTN) hat das 3. Quartal 2022 mit soliden Zahlen erfolgreich abgeschlossen und mit dem Verkauf eines Großteils des IT-Services-Geschäfts einen weiteren Meilenstein auf dem Weg hin zum reinen IoT-Anbieter erreicht. Die Fokussierung auf den IoT-Markt, bereits heute größter Margenbringer der Kontron Gruppe, verspricht generell größeres Wachstum und höhere Profit-Margen. Der am 10. August 2022 unterschriebene Vertrag mit der französischen Vinci Energies Gruppe bedarf noch der kartellrechtlichen Genehmigungen, welche bis Jahresende erwartet werden. Kontron rechnet mit rund EUR 400 Mio. an Verkaufserlös. Heute wurden die Quartalsergebnisse der fortgeführten Aktivitäten ("CO" - Continued Operations) veröffentlicht, die aufgegebenen Aktivitäten wurden im Quartalsbericht, entsprechend den gesetzlichen Vorgaben, komprimiert als "DCO" (Discontinued Operations) ausgewiesen.

Die Q3 Ergebnisse spiegeln den wichtigen Transformationsschritt wider und sind daher nur eingeschränkt mit den Vorjahreswerten vergleichbar. In den fortgeführten Aktivitäten (CO) konnte in den ersten neun Monaten mit EUR 755,0 Mio. ein um 9,6% höherer Umsatz als im Vorjahr (EUR 688,5 Mio.) erzielt werden. Im dritten Quartal wurden davon EUR 262,4 Mio. erwirtschaftet, was einem Anstieg von 10,5% entspricht (Vj.: EUR 237,4 Mio.). Inklusive der aufgegebenen Aktivitäten belief sich der Umsatz seit Jahresbeginn auf EUR 1.020,7 Mio. (Vj.: EUR 913,8 Mio.). Das EBITDA der fortgeführten Aktivitäten stieg in den ersten neun Monaten 2022 auf EUR 69,5 Mio. gegenüber EUR 63,0 Mio. im Vorjahreszeitraum. Das Nettoergebnis (bereinigt um Einmalkosten aus dem Divestment "FOCUS") konnte in den ersten neun Monaten um 14,3% auf EUR 35,1 Mio. gesteigert werden (Vj.: EUR 30,7 Mio.). Der Auftragseingang in den fortgeführten Aktivitäten (CO) zeigt einen robusten Wachstumskurs und lag im dritten Quartal mit EUR 319,8 Mio. zum siebten Mal in Folge deutlich über dem erwirtschafteten Umsatz und über Plan, die Book-to-Bill Ratio betrug 1,22.

Hannes Niederhauser, CEO Kontron AG: "Trotz des aktuellen Marktumfeldes stimmen uns die Ergebnisse der ersten drei Quartale sowie unsere Auftragslage optimistisch für 2022 und 2023. Wir gehen für die fortgeführten Aktivitäten weiterhin von einem zweistelligen Wachstum auf rund EUR 1.100 Mio. Umsatz im Jahr 2022 aus. Das Nettoergebnis wird operativ voraussichtlich um 16% auf rund EUR 56 Mio. steigen, unbereinigt mit den Gewinnen aus dem IT-Services-Verkauf noch wesentlich mehr. Ab 2023 planen wir durch IoT-Akquisitionen die wegfallenden Umsätze der IT-Services kurzfristig zu ersetzen und erwarten bis 2025 ein Wachstum sowie einen Umsatzanstieg auf EUR 2.000 Mio. bei einer deutlich erhöhten EBITDA-Marge von 13%.

Über Kontron

Der Technologiekonzern Kontron AG (www.kontron.ag, ISIN AT0000A0E9W5, WKN A0X9EJ, KTN) - ehemals S&T AG - ist mit mehr als 6.000 Mitarbeitern und Niederlassungen in 32 Ländern weltweit präsent. Das im SDAX® der Deutschen Börse notierte Unternehmen ist einer der führenden Anbieter von smarten Lösungen für eine Vielzahl von Branchen. Mit einer bekannten Marke und eigenen Technologien in den Bereichen Smart Factory, Bahnkommunikationssysteme, Kommunikationslösungen und Smart Energy ist Kontron der vertrauenswürdige Partner, der Unternehmen bei der digitalen Transformation in verschiedenen Branchen unterstützt, um ihre Zukunftsziele zu erreichen.

(Ende)

Aussender: Kontron AG Adresse: Industriezeile 35, 4021 Linz Land: Österreich Ansprechpartner: Nicole Nagy, Investor Relations Tel.: +43 (1) 801911196 E-Mail: nicole.nagy@kontron.com Website: www.kontron.ag

ISIN(s): AT0000A0E9W5 (Aktie) Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt

[ Quelle: http://adhoc.pressetext.com/news/1667455200472 ]

© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext.adhoc. Archiv: http://adhoc.pressetext.com . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

November 03, 2022 02:00 ET (06:00 GMT)