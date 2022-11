DJ Zalando bestätigt Prognose Gj am unteren Ende

FRANKFURT (Dow Jones)--Zalando hat im dritten Quartal die Umsätze gesteigert und dank Kostenkontrolle auch operativ mehr verdient sowie die Margen leicht verbessert. Unter dem Strich schrieb Europas größter Online-Modehändler allerdings weiter rote Zahlen, der Verlust weitete sich verglichen mit dem Vorjahresquartal deutlich aus. Bei der Ende Juni signifikant gekappten Prognose für 2022 rechnet Zalando nun damit, den unteren Rand zu erreichen.

Im Zeitraum Juli bis September steigerte Zalando unter anderem das bereinigte EBIT auf 13,5 Millionen Euro von 9,8 Millionen im Vorjahresquartal. Es blieb deutlich unter den Konsenserwartungen von 17 Millionen Euro. Die bereinigte EBIT-Marge verbesserte sich leicht auf 0,6 von 0,4 Prozent. Unter anderem habe die Einführung eines Mindestbestellwertes die Profitabilität erhöht.

Nach Steuern ergab sich ein Verlust von 35,4 Millionen Euro, im Vorjahr hatte der Verlust 8,4 Millionen Euro betragen.

Den Bruttowarenwert GMV steigerte Zalando auf 3,283 Milliarden Euro von 3,065 Milliarden. Der GMV ist der Gesamtwert der Waren, die über einen Online-Marktplatz verkauft werden, also inklusive Gebühreneinnahmen.

Der Umsatz legte von 2,283 Milliarden auf 2,349 Milliarden Euro zu.

Im Gesamtjahr will Zalando nun den Bruttowarenwert GMV am unteren Rand der Spanne zwischen 3 und 7 Prozent und den Umsatz ebenfalls am unteren Rand der Spanne zwischen 0 und 3 Prozent steigern. Den bereinigten operativen Gewinn vor Zinsen und Steuern (bereinigtes EBIT) sieht Zalando ebenso am unteren Rand der Spanne bei 180 bis 260 Millionen Euro

