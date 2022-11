DJ Encavis stockt bei italienischem Partner Stern Energy auf 80% auf

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Wind- und Solarparkbetreiber Encavis baut seine Beteiligung an der italienischen Stern Energy SpA aus. Wie der MDAX-Konzern mitteilte, hält er jetzt 80 Prozent an dem langjährigen Partner für den Bereich Operation and Management (O&M). Encavis stärkt dabei nach eigenen Angaben seine europaweite Präsenz im Bereich der technischen Solar-Dienstleistungen. Stern Energy wird im Konzernabschluss 2022 der Encavis AG erstmals zeitanteilig mit zwei Monaten voll konsolidiert. Finanzielle Details zur Transaktion wurden nicht genannt.

November 03, 2022

