FEIERTAGSHINWEIS

DONNERSTAG: In Japan findet wegen des "Tages der Kultur" kein Handel statt.

FREITAG: In Schweden wird wegen "Allerheiligen" verkürzt (bis 13:00h) gehandelt. In Russland ruht der Handel wegen des "Tages der Einheit des Volkes".

TAGESTHEMA

Die US-Notenbank hat ihren Leitzins wie erwartet um 75 Basispunkte erhöht, um die hohe Inflation zu bekämpfen. Sie kündigte zudem an, dass sie die Zinssätze weiter anheben wolle, wenn auch möglicherweise in kleineren Schritten. In ihrem Statement räumten die Fed-Vertreter ein, dass es einige Zeit dauern könnte, bis sich die Zinserhöhungen in diesem Jahr in der Wirtschaft niederschlagen. Fed-Chef Jerome Powell sagte in seiner Pressekonferenz, "die Zeit für eine langsamere Straffung kommt, die Entscheidung könnte beim nächsten Treffen oder danach fallen". Zugleich erklärte er aber auch: "Wir brauchen einen entschiedenen Rückgang der Inflation. Wir werden auf Kurs bleiben, bis der Job erledigt ist." Es werde einige Zeit dauern, bis die Inflation nach unten komme und sei viel zu früh, um über Pausen bei den Zinsschritten nachzudenken. Powell sagte auch, die Fed wolle "den Leitzins auf einen Wert bringen, bei dem die Realzinsen positiv sind". Die Fed müsse ihre Instrumente energisch, aber mit Bedacht einsetzen, um die Inflation wieder auf 2 Prozent zu senken. "Wir sind fest entschlossen, dies zu tun", sagte Powell. "Die Frage, wann man das Tempo der Zinserhöhungen mäßigt, ist jetzt viel weniger wichtig als die Frage, wie hoch man die Zinsen anhebt und wie lange man die Geldpolitik restriktiv hält."

AUSBLICK UNTERNEHMEN

BMW (7:30)

Nachfolgend eine Auswertung der Konsensprognosen zum dritten Quartal (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro, Marge in Prozent):

PROG PROG PROG 3. QUARTAL 3Q22 ggVj Zahl 3Q21 Umsatz Konzern 35.552 +29% 9 27.471 - Automobile 31.319 +38% 4 22.628 - Finanzdienstleistungen 8.107 +0,4% 4 8.073 EBIT Konzern 3.675 +27% 8 2.883 - Automobile 2.914 +66% 4 1.756 EBIT-Marge Automobile 9,3 -- -- 7,8 EBIT Finanzdienstleistungen 840 -14% 4 974 Ergebnis vor Steuern 3.535 +3% 4 3.417 Ergebnis nach Steuern 2.772 +7% 6 2.584 Ergebnis je Stammaktie 4,13 +6% 6 3,89

HANNOVER RÜCK (7:30)

Nachfolgend eine Auswertung der Konsensprognosen zum dritten Quartal (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro, Combined Ratio in Prozent):

PROG PROG PROG 3. QUARTAL 3Q22 ggVj Zahl 3Q21 Bruttoprämien 8.261 +15% 4 7.155 Kapitalanlageergebnis 486 -1% 2 491 EBIT 331 +2% 5 325 Ergebnis nach Steuern/Dritten 228 +23% 5 185 Ergebnis je Aktie 2,22 +44% 4 1,54 Combined Ratio* 101,9 -- 4 101,5 *Schaden-Rückversicherung

HUGO BOSS (7:30)

Nachfolgend eine Auswertung der Konsensprognosen zum dritten Quartal (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro):

PROG PROG PROG 3. QUARTAL 3Q22 ggVj Zahl 3Q21 Umsatz 898 +19% 16 755 EBIT 89 +5% 16 85 Ergebnis vor Steuern 80 +7% 12 75 Ergebnis nach Steuern/Dritten 58 +7% 12 54 Ergebnis je Aktie 0,82 +8% 12 0,76

SCOUT24 (7:30)

Nachfolgend eine Auswertung der Konsensprognosen zum dritten Quartal (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro, Marge in Prozent):

PROG PROG 3. QUARTAL 3Q22 ggVj 3Q21 Umsatz 113 +16% 98 EBITDA* 63 +16% 55 EBITDA-Marge* 56,4 -- 55,9 * aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit

Weitere Termine:

06:55 DE/Stratec SE, ausführliches Ergebnis 3Q

07:00 DE/Klöckner & Co SE, ausführliches Ergebnis 3Q

07:00 NL/ING Groep NV, Ergebnis 3Q

07:25 DE/Compugroup Medical SE, ausführliches Ergebnis 3Q

07:30 DE/Uniper SE, Ergebnis 9 Monate

07:30 DE/Pfeiffer Vacuum Technology AG, ausführliches Ergebnis 9 Monate

07:30 DE/Cliq Digital AG, Ergebnis 3Q

07:30 DE/SGL Carbon SE, Ergebnis 3Q

07:30 AT/Raiffeisen Bank International AG (RBI), Ergebnis 3Q

07:40 DE/Elmos Semiconductor SE, Ergebnis 3Q

07:40 DE/Elringklinger AG, Ergebnis 3Q (13:00 Telefon-PK)

08:00 DE/PVA TePla AG, Ergebnis 3Q

08:00 AT/Verbund AG, Ergebnis 9 Monate

08:00 NL/Stellantis NV, Umsatz 3Q

08:00 GB/BT Group plc, Ergebnis 1H

11:55 US/Under Armour Inc, Ergebnis 2Q

12:00 US/Conocophillips, Ergebnis 3Q

12:30 US/Intercontinental Exchange Group Inc, Ergebnis 3Q

14:00 DE/Hochtief AG, Ergebnis 3Q

17:50 IT/Enel SpA, Ergebnis 9 Monate

18:00 DE/Freenet AG, Ergebnis 3Q

21:01 US/Amgen Inc, Ergebnis 3Q

21:01 US/Expedia Group Inc, Ergebnis 3Q

21:05 US/Starbucks Corp, Ergebnis 4Q

21:15 US/News Corp Ltd, Ergebnis 1Q

21:15 US/Paypal Holdings Inc, Ergebnis 3Q

DIVIDENDENABSCHLAG

Unternehmen Dividende ASML Holding 1,37 EUR

AUSBLICK KONJUNKTUR

- CH 08:30 Verbraucherpreise Oktober PROGNOSE: +0,2% gg Vm/+3,2% gg Vj zuvor: -0,2% gg Vm/+3,3% gg Vj - GB 10:30 Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) Oktober PROGNOSE: 47,5 1. Veröff.: 47,5 zuvor: 50,0 - EU 11:00 Arbeitsmarktdaten September Eurozone Arbeitslosenquote PROGNOSE: 6,6% zuvor: 6,6% - US 13:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 220.000 zuvor: 217.000 13:30 Handelsbilanz September PROGNOSE: -72,30 Mrd USD zuvor: -67,40 Mrd USD 13:30 Produktivität ex Agrar (1. Veröffentlichung) 3Q annualisiert PROGNOSE: +0,4% gg Vq 2. Quartal: -4,1% gg Vq Lohnstückkosten PROGNOSE: +4,0% gg Vq 2. Quartal: +10,2% gg Vq 14:45 Einkaufsmanagerindex/PMI Service (2. Veröffentlichung) Oktober PROGNOSE: 46,6 1. Veröff.: 46,6 zuvor: 49,3 15:00 ISM-Index nicht-verarbeitendes Gewerbe Oktober PROGNOSE: 55,5 Punkte zuvor: 56,7 Punkte 15:00 Auftragseingang Industrie September PROGNOSE: +0,3% gg Vm zuvor: 0,0% gg Vm

ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES

Aktuell: INDEX Stand +/- DAX-Future 13.176,00 +0,1% E-Mini-Future S&P-500 3.769,00 +0,0% E-Mini-Future Nsdq-100 10.950,00 +0,1% Nikkei-225 FEIERTAG Schanghai-Composite 2.993,00 -0,3% Hang-Seng-Index 15.369,12 -2,9% +/- Ticks Bund -Future 137,75 -38 Mittwoch: INDEX Schluss +/- DAX 13.256,74 -0,6% DAX-Future 13.158,00 -1,6% XDAX 13.140,23 -1,6% MDAX 23.751,12 -1,1% TecDAX 2.838,80 -0,7% EuroStoxx50 3.622,01 -0,8% Stoxx50 3.560,46 -0,2% Dow-Jones 32.147,76 -1,5% S&P-500-Index 3.759,69 -2,5% Nasdaq-Comp. 10.524,80 -3,4% EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 138,26 -50

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Die US-Notenbank hat die Aufwärtswelle an den Aktienmärkten erst einmal beendet. Die Schwäche der US-Börsen dürfte am Donnerstag in abgeschwächter Form auch nach Europa überschwappen. Der DAX wird erst einmal knapp unter 13.200 Punkten erwartet. US-Notenbankchef Jerome Powell hat nach der Sitzung unterstrichen, er wolle die Inflation auf 2 Prozent drücken, dazu das Wachstum verlangsamen und den Leitzins auf ein positives Realzinsniveau heben. "Damit bläst die Geldpolitik den Märkten weiterhin ins Gesicht", so ein Marktteilnehmer. Der "free lunch" werde auf absehbare Zeit nicht zurückkehren. Andererseits deutet sich auch kein erneuter Rückschlag Richtung Jahrestiefs oder gar ein Rückfall in die Baisse an, sondern eher ein "mixed picture", wie ein Analyst betont. Leiden dürften unter der straffen Geldpolitik nun wieder konsumnahe Werte, Immobilienaktien und ausgewählte hochbewertete Wachstumstitel. Finanzwerte und ausgewählte dollarabhängige Titel sollten relativ gut abschneiden.

Rückblick: Anleger hielten sich vor den Ergebnissen der Beratungen der US-Notenbank zurück, wobei das Interesse vor allem für dem geldpolitischen Ausblick galt. Moeller-Maersk zeigten sich mit einem Minus von 5,8 Prozent. "Nach den guten Zahlen von Kühne war der Quartalsbericht keine Überraschung mehr", kommentierte ein Marktteilnehmer. Zudem seien die Frachtraten schon wieder deutlich rückläufig und auch der Ausblick habe belastet. Von starken Geschäftszahlen sprachen Marktteilnehmer bei Novo Nordisk (+7,4%). Trotz schwächerer Drittquartalszahlen sowie gesenkter Ziele stiegen Vestas um 4,7 Prozent. Citi hob die Preisgestaltung positiv hervor. Aston Martin brachen um 15,3 Prozent ein. Der Konzern hat doppelt so viel Verlust geschrieben wie im Vorjahr.

DAX/MDAX/TECDAX

Leichter - Vonovia verloren 5,6 Prozent, nachdem Moody's die Kreditwürdigkeit um eine Stufe gesenkt hatte. Nach Gewinnen von mehr als 4 Prozent am Vortag ging es für Zalando um 5,8 Prozent nach unten. Nachdem die Aktie von Shorteindeckungen profitiert habe, hätten die Anleger nun im Vorfeld der am Donnerstag anstehenden Quartalszahlen verkauft, hieß es. Teamviewer ist auch im dritten Quartal deutlich gewachsen und hat die Profitabilität klar verbessert. Für die Aktie ging es darauf um 13,4 Prozent nach oben. Norma legten um 2,4 Prozent zu. Baader sprach von einem starken Umsatzwachstum und betonte die leicht verbesserte EBIT-Marge. Mit einem Minus von 1,9 Prozent reagierten Fielmann auf eine Gewinnwarnung. Die Warnung sei keine wirkliche Überraschung gewesen, der Einzelhandel allgemein habe im gegenwärtigen Umfeld Probleme, hieß es.

XETRA-NACHBÖRSE

Stemmer Imaging wurden bei Lang & Schwarz rund 5 Prozent höher gestellt. Der Experte für Bildverarbeitung steigerte im dritten Quartal auf Basis vorläufiger Zahlen Umsatz und Ergebnis deutlich und hob den Ausblick an. Für Dic Asset ging es um 1 Prozent nach unten, nachdem das Immobilienunternehmen die Prognose für 2022 gesenkt hatte. Patrizia kamen um rund 3 Prozent zurück. Der Immobilieninvestor senkte wegen eines zunehmend schwächeren Marktumfelds ebenfalls seine Prognose für 2022. Leoni (-5,4%) weitete im dritten Quartal den Verlust zum Vorjahr trotz höherer Umsätze aus. Der Kurs von Allane (ehemals Sixt Leasing) legte um über 5 Prozent zu. Das Unternehmen rechnet damit, dass die im August kommunizierte Erwartung für das Vorsteuerergebnisses 2022 voraussichtlich überschritten wird. Kromi Logistik schossen über 40 Prozent nach oben. Das Unternehmen will die Minderheitsaktionäre herausdrängen und ihnen dazu eine Barabfindung von 8,50 Euro pro Aktie zahlen. Vor der Mitteilung war der Kurs mit 6,05 Euro aus dem Xetra-Handel gegangen.

USA - AKTIEN

Sehr schwach - Mit ausgeprägter Schwäche reagierten die US-Aktien auf die Aussagen von Fed-Chef Jerome Powell zur weiteren Zinspolitik. Als Powell ausführte, mit der Geldpolitik auf Kurs zu bleiben, und "fest entschlossen" zu sein, die Inflation auf 2 Prozent zu bringen und ein langsameres Wachstum nötig sei, um die Inflation zu senken, rutschten Aktien- und Anleihen deutlich ab. Im Vorfeld kursierende Hoffnungen auf ein klareres Signal für ein behutsameres Vorgehen bei den Zinserhöhungen, wurden damit enttäuscht. Bei den Einzelwerten verloren AMD 1,7 Prozent. Der Chiphersteller hatte die Erwartungen knapp verfehlt und enttäuschte auch mit dem Ausblick. Einige Marktteilnehmer hätten aber ein noch schlechteres Abschneiden erwartet, hieß es zur zunächst klar positiven Kursreaktion der Aktie. Airbnb (-13,4%) meldete für das dritte Quartal einen Rekordumsatz, der Vermittler von Ferienunterkünften enttäuschte aber mit einem verhaltenen Ausblick. Tupperware brachen um über 40 Prozent ein. Das Unternehmen hatte schwächer abgeschnitten als erwartet und die eigenen Ziele verfehlt und will nun weitere Restrukturierungsmaßnahmen vornehmen und Lagerbestände abbauen. Apple verloren 3,7 Prozent. Nach einem Corona-Ausbruch im größten iPhone-Werk der Welt im chinesischen Zhengzhou haben Behörden das Gebiet rund um die Fabrik abgeriegelt. Apple drohen damit Produktionseinschränkungen.

US-ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 4,59 +3,3 4,55 385,6 5 Jahre 4,30 +1,8 4,28 303,5 7 Jahre 4,20 +2,7 4,17 275,5 10 Jahre 4,09 +4,2 4,04 257,6 30 Jahre 4,12 +2,4 4,09 221,8

Am Rentenmarkt zogen die Renditen mit den eher falkenhaften Powell-Aussagen moderat an, nachdem sie sich zuvor weitgehend unverändert gezeigt hatten. Im Zehnjahresbereich ging es um 5 Basispunkte nach oben auf 4,09 Prozent.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Uhr Mi, 17:32 Uhr % YTD EUR/USD 0,9815 0% 0,9815 0,9865 -13,7% EUR/JPY 144,90 -0,2% 145,20 145,09 +10,7% EUR/CHF 0,9958 +0,1% 0,9969 1,0004 -5,0% EUR/GBP 0,8615 -0,0% 0,8619 0,8610 +2,5% USD/JPY 147,60 -0,2% 147,93 147,08 +28,2% GBP/USD 1,1394 +0,1% 1,1388 1,1459 -15,8% USD/CNH 7,3300 -0,2% 7,3430 7,3165 +15,4% Bitcoin BTC/USD 20.321,62 +1,1% 20.099,38 20.383,23 -56,0% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Der Dollar gab zunächst nach, holte die Verluste mit den weiteren Powell-Ausführungen dann aber mit der Aussicht auf weiter deutlich steigende Zinsen mehr als wieder auf. Der Dollarindex lag zuletzt 0,5 Prozent höher, der Euro sank auf 0,9833 Dollar.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL / GAS

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 89,35 90 -0,7% -0,65 +28,0% Brent/ICE 95,73 96,16 -0,4% -0,43 +30,5% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Die Ölpreise zogen um knapp 1 Prozent an, nachdem die US-Ölvorräte in der vergangenen Woche überraschend deutlich gesunken sind. Bereits am Vorabend hatten Daten eines Branchenverbands eine deutliche Abnahme gezeigt. Vor den Powell-Aussagen hatte das Plus aber schon 2 Prozent betragen.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.634,76 1.634,10 +0,0% +0,66 -10,6% Silber (Spot) 19,27 19,21 +0,3% +0,06 -17,4% Platin (Spot) 933,15 935,15 -0,2% -2,00 -3,9% Kupfer-Future 3,45 3,47 -0,5% -0,02 -21,8% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

MELDUNGEN SEIT MITTWOCH 17.30 UHR

ENERGIEPOLITIK DEUTSCHLAND

Bund und Länder haben sich auf die Gas- und Strompreisbremse verständigt. Bei den Gaspreisen soll die Deckelung bei 12 Cent pro Kilowattstunde liegen, beim Strompreis bei 40 Cent. Dies soll nun zusammen mit anderen Regelungen umgesetzt werden, wie eine Abschöpfung von sogenannten Zufallsgewinnen bei Stromproduzenten. Bundeskanzler Scholz nannte zunächst keine Termine für die Umsetzung. Laut NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst plädierten die Bundesländer einstimmig dafür, dass die Gaspreisbremse früher als bisher geplant kommt, weil ansonsten eine Lücke im Januar bleibe, wo sie noch nicht gelte.

VERKEHRSPOLITIK DEUTSCHLAND

Bund und Länder haben sich auf eine Nachfolge für das 9-Euro-Ticket im Nahverkehr geeinigt. Das bundesweit gültige "Deutschlandticket" soll 49 Euro kosten.

UKRAINE-KRIEG

-Der UN-Sicherheitsrat hat eine von Russland eingereichte Resolution zur Untersuchung von Vorwürfen einer Beteiligung der USA an der Entwicklung biologischer Waffen in der Ukraine abgelehnt.

KONJUNKTUR CHINA

Bei den chinesischen Dienstleistern hat sich die Geschäftsaktivität im Oktober verlangsamt. Der von Caixin Media Co und dem Researchhaus Markit ermittelte Einkaufsmanagerindex (PMI) für den Servicesektor verringerte sich auf 48,4 (September: 49,3) Punkte.

BRASILIEN

Der brasilianische Präsident Jair Bolsonaro hat seine Anhänger aufgefordert, aus Protest gegen seine Niederlage bei der Präsidentschaftswahl errichtete Straßenblockaden aufzulösen.

GROßBRITANNIEN

Die Mehrheit der Briten hält den Brexit laut Meinungsforschern inzwischen für einen Fehler.

DIC ASSET

hat die Prognose für 2022 gesenkt. Das Betriebsergebnis (FFO) wird nun mit 114 bis 117 (zuvor: 130 bis 136) Millionen Euro erwartet und die Erträge aus dem Immobilienmanagement mit 90 bis 95 (zuvor: 105 bis 115) Millionen Euro.

HEIDELBERG MATERIALS

hat trotz der hohen Energiepreise im Sommer den Gewinn im dritten Quartal leicht gesteigert. Mit Blick auf das Jahresende rechnet der Baustoffkonzern aber mit leicht rückläufiger Nachfrage und hat deshalb die Ergebnisprognose 2022 so präzisiert, dass im schlechtesten Fall ein Rückgang um 10 Prozent möglich ist. Seit dem Sommer galt die Aussage, dass der operative Gewinn leicht unter Vorjahr liegen werde. Für das dritte Quartal wurden folgende Eckdaten bekannt gegeben (Angaben in Millionen Euro, Ausnahme Ergebnis je Aktie in Euro):

. BERICHTET PROG PROG 3. QUARTAL 3Q22 ggVj 3Q22 ggVj 3Q21 Umsatz 5.852 +16% 5.719 +13% 5.058 Ergebnis laufendes Geschäft* 1.193 +1% 1.174 -0,2% 1.176 Ergebnis laufendes Geschäft 874 +1% 855 -2% 869

- * vor Abschreibungen

ZALANDO

hat im dritten Quartal die Umsätze gesteigert und dank Kostenkontrolle auch operativ mehr verdient sowie die Margen leicht verbessert. Unter dem Strich schrieb Europas größter Online-Modehändler allerdings weiter rote Zahlen, der Verlust weitete sich verglichen mit dem Vorjahresquartal deutlich aus. Bei der Ende Juni signifikant gekappten Prognose für 2022 rechnet Zalando nun damit, den unteren Rand zu erreichen. Für das dritte Quartal wurden folgende Eckdaten bekannt gegeben (Angaben in Millionen Euro, Ausnahme Ergebnis je Aktie in Euro, Marge in Prozent):

. BERICHTET PROG PROG 3. QUARTAL 3Q22 ggVj 3Q22 ggVj 3Q21 Umsatz 2.349 +3% 2.340 +2% 2.283 GMV* 3.283 +7% 3.253 +6% 3.065 EBIT bereinigt 14 +38% 17 +78% 9,8 EBIT-Marge bereinigt 0,6 -- 0,7 -- 0,4 Ergebnis nach Steuern -35 -- -2,6 -- -8,4 Ergebnis je Aktie -0,14 -- -0,03 -- -0,03

-* Bruttowarenvolumen

KONTRON

hat im dritten Quartal den Umsatz im fortgeführten Geschäft um 10,5 Prozent auf 262,4 Millionen Euro gesteigert und will auch im laufenden Jahr zweistellig wachsen. Inklusive der aufgegebenen Aktivitäten belief sich der Umsatz seit Jahresbeginn auf 1,021 Milliarden Euro, nach 913,8 Millionen im Vorjahreszeitraum. Das EBITDA der fortgeführten Aktivitäten stieg in den ersten neun Monaten 2022 auf 69,5 (63) Millionen Euro. Das Nettoergebnis kletterte bereinigt um Einmalkosten um 14,3 Prozent auf 35,1 Millionen Euro.

PATRIZIA

hat aufgrund eines zunehmend schwächeren Marktumfelds seine Prognose für 2022 gesenkt und erwartet nun ein EBITDA vor Reorganisationsaufwand von 70,0 bis 85,0 Millionen Euro und ein EBITDA von 60,0 bis 75,0 Millionen Euro, einschließlich Einmalaufwendungen. Die neue EBITDA-Prognose folgt auf die bisherige einer Spanne von 100,0 bis 120,0 Millionen Euro. In den ersten neun Monaten lag das EBITDA laut Mitteilung bei 78,8 (Vorjahr: 95,2) Millionen Euro.

TELEFONICA DEUTSCHLAND

hat nach einem starken dritten Quartal die Prognose für das Gesamtjahr 2022 erneut leicht angehoben. In den drei Monaten per September profitierte das Unternehmen trotz des schwierigen Umfelds von besseren Mobilfunkserviceumsätzen. Auch das Neukundenwachstum, insbesondere bei der Kernmarke O2, setzte sich im Quartal fort.

KROMI LOGISTIK

will die Minderheitsaktionäre herausdrängen. Sie sollen eine Barabfindung von 8,50 Euro pro Aktie erhalten. Zuletzt lag der Kurs bei 6,05 Euro. Der erforderliche Squeeze-out-Beschluss durch die Hauptversammlung soll bis Ende Februar 2023 gefasst werden.

LEONI

hat den Verlust im dritten Quartal 2022 im Vergleich zum Vorjahr trotz höherer Umsätze ausgeweitet und die Jahresprognose konkretisiert. Der Konzernumsatz legte nach vorläufigen Berechnungen um rund 7 Prozent auf rund 955 Millionen Euro zu. Das EBIT vor Sondereffekten der fortgeführten Geschäftsbereiche verringerte sich auf rund minus 56 (Borjahr: minus 3) Millionen Euro und das berichtete EBIT auf rund minus 71 (minus 20) Millionen Euro. 2022 plant leoni mit einem Konzernumsatz von rund 3,8 Milliarden Euro. Das EBIT vor Sondereffekten wird im hohen, negativen zweistelligen Millionen-Euro-Bereich gesehen.

RATIONAL

hat im dritten Quartal auch dank höherer Verkaufspreise einen Rekordumsatz und ein Rekordergebnis erzielt. Die Versorgungssituation mit elektronischen Bauteilen habe sich zudem verbessert, weshalb mehr Kochsysteme produziert und verkauft worden seien, so CEO Peter Stadelmann. Für das Gesamtjahr ist das Unternehmen optimistischer als bisher. In den drei Monaten kletterte der Umsatz laut Mitteilung um ein Drittel auf 274 Millionen Euro. Das EBIT stieg um ein Viertel auf 70,3 Millionen Euro. Analysten hatten sowohl beim Umsatz als auch Ergebnis weniger erwartet.

MFE / PROSIEBEN

Die italienische Medienholding MFE-Mediaforeurope hat sich über Derivate Zugriff auf knapp 30 Prozent der Stimmrechte der Prosiebensat1 Media SE gesichert. Wie aus einer Pflichtmitteilung des MDAX-Konzerns hervorgeht, kommt die von der Familie Berlusconi kontrollierte MFE nun inklusive Finanzinstrumente auf 29,01 Prozent.

STEMMER IMAGING

hat im dritten Quartal Umsatz und Ergebnis deutlich gesteigert. Der Ausblick auf das laufende Jahr wurde angehoben. Der Umsatz stieg um 18,3 Prozent auf 40,6 Millionen Euro. Das EBITDA erhöhte sich um 63,0 Prozent auf 7,4 Millionen Euro.

AXA

hat den Umsatz im dritten Quartal 2022 dank der Segmente Gewerbe- sowie Krankenversicherung gesteigert. Die Schäden infolge des Wirbelsturms Ian schätzt das Unternehmen auf rund 400 Millionen Euro. Die Bruttoeinnahmen beliefen sich in den ersten neun Monaten auf 78,37 (Vorjahr: 75,97) Milliarden Euro.

BNP PARIBAS

hat im dritten Quartal trotz einer deutlich höheren Risikovorsorge überraschend mehr verdient. Die Erträge legten ebenfalls zu. Der Nettogewinn kletterte im Dreimonatszeitraum bis Ende September auf 2,76 Milliarden Euro von 2,50 Milliarden im Vorjahreszeitraum. Analysten hatten im Factset-Konsens mit einem Gewinnrückgang auf 2,37 Milliarden gerechnet. Die Erträge stiegen um 8 Prozent auf 12,3 Milliarden Euro und lagen damit ebenfalls höher als erwartet.

RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAl

hat die Jahresprognose aufgrund guter Kernerträge nach oben angepasst. Der Zinsüberschuss dürfte bei rund 4,8 (zuvor: zwischen 4,3 und 4,7) Milliarden Euro und der Provisionsüberschuss bei rund 3,7 (zuvor: mindestens 2,7) Milliarden Euro liegen. In den ersten neun Monaten stieg der Zinsüberschuss auf 3,591 (Vorjahr: 2,352) Milliarden Euro und der Provisionsüberschuss auf 2,682 (1,424) Milliarden. Das Betriebsergebnis stieg auf 4,275 (1,830) Milliarden, das Konzernergebnis erreichte 2,801 (1,055) Milliarden Euro.

EBAY

Der Online-Marktplatz hat im dritten Quartal zwar weniger umgesetzt als im Vorjahr und unter dem Strich rote Zahlen geschrieben. Die Ergebnisse lagen jedoch über den Analystenprognosen. Der Ausblick auf das vierte Quartal liegt im Rahmen der Erwartungen.

QUALCOMM

Der Chiphersteller hat seine Prognose für den Smartphone-Absatz erneut gesenkt und eine düsterere Umsatzprognose als erwartet abgegeben. Damit schloss sich Qualcomm anderen Chipherstellern an, die nach einem pandemiebedingten Boom mit einem Einbruch der Verbrauchernachfrage zu kämpfen haben.

