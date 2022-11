Der Uber-Whistleblower Mark MacGann ruft Kollegen auf, Missstände in ihrem Unternehmen an die Öffentlichkeit zu bringen. Seiner Meinung nach sind einige Tech-Konzerne bereits zu groß, um sie regulieren zu können. Mark MacGann ist der Uber-Whistleblower, der die sogenannten Uber-Files an die Öffentlichkeit geleakt hat. Das sind mehr als 124.000 Dokumente, die fragwürdige Lobbyarbeiten und bezahlte Studien ...

Den vollständigen Artikel lesen ...