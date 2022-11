DJ MORNING BRIEFING - USA/Asien

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

FEIERTAGSHINWEIS

DONNERSTAG: In Japan findet wegen des "Tages der Kultur" kein Handel statt.

TAGESTHEMA

Die US-Notenbank hat ihren Leitzins wie erwartet um 75 Basispunkte erhöht, um die hohe Inflation zu bekämpfen. Sie kündigte zudem an, dass sie die Zinssätze weiter anheben werde, wenn auch möglicherweise in kleineren Schritten. In ihrem Statement räumten die Fed-Vertreter ein, dass es einige Zeit dauern könnte, bis sich die Zinserhöhungen in diesem Jahr in der Wirtschaft niederschlagen. Fed-Chef Jerome Powell sagte in seiner Pressekonferenz, "die Zeit für eine langsamere Straffung kommt, die Entscheidung könnte beim nächsten Treffen oder danach fallen". Zugleich erklärte er aber auch: "Wir brauchen einen entschiedenen Rückgang der Inflation. Wir werden auf Kurs bleiben, bis der Job erledigt ist." Es werde einige Zeit dauern, bis die Inflation nach unten komme, und es sei viel zu früh, um über Pausen bei den Zinsschritten nachzudenken. Powell sagte auch, die Fed wolle "den Leitzins auf einen Wert bringen, bei dem die Realzinsen positiv sind". Die Fed müsse ihre Instrumente energisch, aber mit Bedacht einsetzen, um die Inflation wieder auf 2 Prozent zu senken. "Wir sind fest entschlossen, dies zu tun", sagte Powell. "Die Frage, wann man das Tempo der Zinserhöhungen mäßigt, ist jetzt viel weniger wichtig als die Frage, wie hoch man die Zinsen anhebt und wie lange man die Geldpolitik restriktiv hält."

AUSBLICK UNTERNEHMEN +

11:55 US/Under Armour Inc, Ergebnis 2Q

12:00 US/Conocophillips, Ergebnis 3Q

12:30 US/Intercontinental Exchange Group Inc, Ergebnis 3Q

21:01 US/Amgen Inc, Ergebnis 3Q

21:01 US/Expedia Group Inc, Ergebnis 3Q

21:05 US/Starbucks Corp, Ergebnis 4Q

21:15 US/News Corp Ltd, Ergebnis 1Q

21:15 US/Paypal Holdings Inc, Ergebnis 3Q

AUSBLICK KONJUNKTUR

- US 13:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 220.000 zuvor: 217.000 Handelsbilanz September PROGNOSE: -72,30 Mrd USD zuvor: -67,40 Mrd USD Produktivität ex Agrar (1. Veröffentlichung) 3Q annualisiert PROGNOSE: +0,4% gg Vq 2. Quartal: -4,1% gg Vq Lohnstückkosten PROGNOSE: +4,0% gg Vq 2. Quartal: +10,2% gg Vq 14:45 Einkaufsmanagerindex/PMI Service (2. Veröffentlichung) Oktober PROGNOSE: 46,6 1. Veröff.: 46,6 zuvor: 49,3 15:00 ISM-Index nicht-verarbeitendes Gewerbe Oktober PROGNOSE: 55,5 Punkte zuvor: 56,7 Punkte Auftragseingang Industrie September PROGNOSE: +0,3% gg Vm zuvor: 0,0% gg Vm

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % E-Mini-Future S&P-500 3.771,25 +0,1% E-Mini-Future Nasdaq-100 10.958,25 +0,1% Nikkei-225 Feiertag Hang-Seng-Index 15.371,40 -2,9% Kospi 2.329,24 -0,3% Shanghai-Composite 2.993,27 -0,3% S&P/ASX 200 6.857,90 -1,8%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Mit meist deutlichen Kursverlusten reagieren die Börsen in Ostasien und Australien am Donnerstag auf den Zinsentscheid der US-Notenbank vom späten Vortag. Unter den Einzelwerten verlieren in Seoul Kakao 4,7 Prozent, nachdem das Internetunternehmen enttäuschende Zahlen zum dritten Quartal vorgelegt hat. Kritische Analystenkommentare drückten in Sydney den Kurs von Domino's Pizza Enterprises um über 11 Prozent. Nachdem das Unternehmen am Vortag einen pessimistischen Ausblick gegeben hatte, haben mehrere Analysten ihre Gewinnschätzungen und Kursziele für Domino's gesenkt. In Schanghai und Hongkong gehören Pharmawerte zu den größten Kursverlierern. Cansino Biologics fallen in Schanghai um 9,3 Prozent. Der inhalierbare Covid-Impfstoff des Unternehmens wird den Gewinn nicht wesentlich steigern, wie Cansino mitteilte. CSPC Pharma verlieren in Hongkong 9,6 Prozent. Die Aktien von China Unicom verteuern sich um 3 Prozent, nachdem das Telekomunternehmen die Gründung eines Joint Ventures mit einer Tochter von Tencent Holdings (-2,7%) angekündigt hat.

US-NACHBÖRSE

Ein enttäuschender Ausblick hat die Roku-Aktie im nachbörslichen Handel am Mittwoch auf Talfahrt geschickt. Wegen der schwierigen Wirtschaftslage rechnet der Anbieter von Streaming-Playern mit einem schwächeren Weihnachtsgeschäft und einem Umsatzrückgang um 8 Prozent im vierten Quartal. Die Aktie sackte daraufhin um 16,2 Prozent ab. Altice USA brachen um über 20 Prozent ein. Die Mutter der Kabelfernsehgesellschaft Cablevision kämpft unter anderem mit sinkenden Werbeeinnahmen und hat deshalb einen Umsatz- und Ergebnisrückgang im dritten Quartal verzeichnet. Um 7,6 Prozent abwärts ging es mit dem Kurs von Qualcomm. Die Umsatzprognose des Chipherstellers fiel düsterer aus als erwartet. Bessere Zahlen als erwartet hat dagegen Ebay vorgelegt. Zudem gab der Betreiber des gleichnamigen Online-Auktionshauses einen soliden Ausblick auf das laufende vierte Quartal. Das verhalf der Aktie zu einem Plus von 7,4 Prozent. Überraschend gut hat auch Etsy abgeschnitten. Der Online-Marktplatz für Selbstgebasteltes hatte im dritten Quartal mehr umgesetzt als erwartet. Auch das bereinigte Ergebnis je Aktie lag deutlich über den Erwartungen. Die Aktie von Booking Holdings verbesserte sich um 5,1 Prozent. Das Reiseportal hat den Gewinn im dritten Quartal mehr als verdoppelt und die Analystenschätzungen übertroffen. Vimeo rückten um 9,6 Prozent vor. Der Betreiber des gleichnamigen Videoportals wird das Geschäftsjahr voraussichtlich mit einem geringeren Verlust abschließen als bislang angenommen.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 32.147,76 -1,5% -505,44 -11,5% S&P-500 3.759,69 -2,5% -96,41 -21,1% Nasdaq-Comp. 10.524,80 -3,4% -366,05 -32,7% Nasdaq-100 10.906,34 -3,4% -382,61 -33,2% Mittwoch Donnerstag Umsatz NYSE (Aktien) 1,05 Mrd 928 Mio Gewinner 709 1.890 Verlierer 2.469 1.315 Unverändert 116 138

Sehr schwach - Mit ausgeprägter Schwäche reagierten die US-Aktien auf die Aussagen von Fed-Chef Jerome Powell zur weiteren Zinspolitik. Als Powell ausführte, mit der Geldpolitik auf Kurs zu bleiben und "fest entschlossen" zu sein, die Inflation auf 2 Prozent zu bringen, und dass ein langsameres Wachstum nötig sei, um die Inflation zu senken, rutschten Aktien- und Anleihen deutlich ab. Zuvor kursierende Hoffnungen auf ein klareres Signal für ein behutsameres Vorgehen bei den Zinserhöhungen wurden damit enttäuscht. Bei den Einzelwerten verloren AMD 1,7 Prozent. Der Chiphersteller hatte die Erwartungen knapp verfehlt und enttäuschte auch mit dem Ausblick. Einige Marktteilnehmer hätten aber ein noch schlechteres Abschneiden erwartet, hieß es zur zunächst klar positiven Kursreaktion der Aktie. Airbnb (-13,4%) meldete für das dritte Quartal einen Rekordumsatz, der Vermittler von Ferienunterkünften enttäuschte aber mit einem verhaltenen Ausblick. Tupperware brachen um über 40 Prozent ein. Der Hersteller von Plastikschüsseln und anderen Küchenutensilien hatte schwächer abgeschnitten als erwartet und die eigenen Ziele verfehlt und will nun weitere Restrukturierungsmaßnahmen vornehmen und Lagerbestände abbauen. Apple verloren 3,7 Prozent. Nach einem Corona-Ausbruch im größten iPhone-Werk der Welt im chinesischen Zhengzhou haben Behörden das Gebiet rund um die Fabrik abgeriegelt. Apple drohen damit Produktionseinschränkungen.

US-ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 4,59 +3,3 4,55 385,6 5 Jahre 4,30 +1,8 4,28 303,5 7 Jahre 4,20 +2,7 4,17 275,5 10 Jahre 4,09 +4,2 4,04 257,6 30 Jahre 4,12 +2,4 4,09 221,8

Am Rentenmarkt zogen die Renditen mit den eher falkenhaften Powell-Aussagen moderat an, nachdem sie sich zuvor weitgehend unverändert gezeigt hatten. Im Zehnjahresbereich ging es um 5 Basispunkte nach oben auf 4,09 Prozent.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mi, 8:20 Uhr % YTD EUR/USD 0,9815 0% 0,9815 0,9874 -13,7% EUR/JPY 144,90 -0,2% 145,20 145,45 +10,7% EUR/GBP 0,8616 -0,0% 0,8619 0,8596 +2,5% GBP/USD 1,1391 +0,0% 1,1388 1,1488 -15,8% USD/JPY 147,64 -0,2% 147,93 147,33 +28,3% USD/KRW 1.424,32 -0,0% 1.424,95 1.419,41 +19,8% USD/CNY 7,3093 +0,3% 7,2900 7,2810 +15,0% USD/CNH 7,3285 -0,2% 7,3430 7,2929 +15,3% USD/HKD 7,8498 +0,0% 7,8497 7,8498 +0,7% AUD/USD 0,6339 -0,1% 0,6348 0,6404 -12,7% NZD/USD 0,5817 -0,0% 0,5819 0,5863 -14,8% Bitcoin BTC/USD 20.333,16 +1,2% 20.099,38 20.369,29 -56,0% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Der Dollar gab zunächst nach, holte die Verluste mit den weiteren Powell-Ausführungen dann aber mit der Aussicht auf weiter deutlich steigende Zinsen mehr als wieder auf. Der Dollarindex lag zuletzt 0,5 Prozent höher, der Euro sank auf 0,9833 Dollar.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL / GAS

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 89,39 90 -0,7% -0,61 +28,0% Brent/ICE 95,67 96,16 -0,5% -0,49 +30,4% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Die Ölpreise zogen um knapp 1 Prozent an, nachdem die US-Ölvorräte in der vergangenen Woche überraschend deutlich gesunken sind. Bereits am Vorabend hatten Daten eines Branchenverbands eine deutliche Abnahme gezeigt. Vor den Powell-Aussagen hatte das Plus aber schon 2 Prozent betragen.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.634,96 1.634,10 +0,1% +0,86 -10,6% Silber (Spot) 19,27 19,21 +0,3% +0,06 -17,3% Platin (Spot) 933,10 935,15 -0,2% -2,05 -3,9% Kupfer-Future 3,45 3,47 -0,6% -0,02 -21,9% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

MELDUNGEN SEIT MITTWOCH 20.00 UHR

KONJUNKTUR CHINA

Der von Caixin Media Co und dem Researchhaus Markit ermittelte Einkaufsmanagerindex (PMI) für den Servicesektor verringerte sich auf 48,4 (September: 49,3) Punkte.

BOOKING HOLDINGS

hat ihren Gewinn im dritten Quartal mehr als verdoppelt und die Erwartungen der Wall Street auf der ganzen Linie übertroffen. Die Bruttoreisebuchungen betrugen Quartal 32,1 Milliarden Dollar, 36 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Damit wurden die Erwartungen der Analysten von 30,48 Milliarden Dollar an Bruttobuchungen übertroffen. Der Nettogewinn hat sich auf 1,67 Milliarden US-Dollar oder 41,98 US-Dollar pro Aktie mehr als verdoppelt, verglichen mit 769 Millionen Dollar oder 18,60 Dollar pro Aktie im Vorjahreszeitraum. Bereinigt lag der Gewinn bei 53,03 Dollar pro Aktie. Der Umsatz stieg von 4,67 Milliarden im Vorjahresquartal auf 6 Milliarden Dollar. Der bereinigte Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen lag bei 2,7 Milliarden Dollar und damit um 26 Prozent höher als im Vorjahr. Die von Factset befragten Analysten hatten einen bereinigten Gewinn von 49,52 Dollar pro Aktie bei einem Umsatz von 5,92 Milliarden Dollar erwartet.

EBAY

meldete für das dritte Quartal einen Verlust von 70 Millionen US-Dollar oder 13 Cent je Aktie nach einem Gewinn von 43 Cent je Aktie im Vorjahreszeitraum. Das bereinigte Ergebnis je Aktie betrug 1 Dollar. Analysten hatten im Factset-Konsens mit 93 Cent gerechnet. Der Umsatz ging auf 2,38 von 2,5 Milliarden Dollar zurück. Dieser lag damit ebenfalls über den Erwartungen der Analysten, die mit 2,32 Milliarden gerechnet hatten. Für das laufende vierte Quartal stellt Ebay einen bereinigten Gewinn je Aktie von 1,03 bis 1,09 Dollar und einen Umsatz von 2,42 bis 2,5 Milliarden Dollar in Aussicht. Der Ausblick liegt damit im Rahmen der jüngsten Analystenprognosen, die auf einen Gewinn von 1,05 Dollar je Aktie und einen Umsatz von 2,49 Milliarden Dollar lauten.

LENOVO

meldete einen Nettogewinn von 541 Millionen US-Dollar für die drei Monate bis zum 30. September, gegenüber 512 Millionen Dollar im Vorjahr. Der Gewinnanstieg erfolgte trotz eines Umsatzrückgangs um 4 Prozent auf 17,09 Milliarden Dollar.

QUALCOMM

hat seine Prognose für den Smartphone-Absatz erneut gesenkt und eine düsterere Umsatzprognose als erwartet abgegeben. Für das beendete vierte Quartal meldete Qualcomm einen Umsatzanstieg um 22 Prozent auf 11,4 Milliarden Dollar, etwas mehr als die Konsensschätzung von 11,32 Milliarden. Der Nettogewinn erreichte 2,87 Milliarden Dollar, verglichen mit 2,8 Milliarden im Vorjahr. Der bereinigte Gewinn betrug 3,13 (2,55) Dollar pro Aktie und entsprach exakt der Konsensschätzung. Qualcomm prognostiziert für das erste Quartal einen Gewinn von 3 bis 3,30 Dollar pro Aktie bei einem Umsatz von 9,2 bis 10 Milliarden Dollar. Analysten kalkulierten bislang mit 3,43 Dollar pro Aktie bei einem Umsatz von 12,02 Milliarden Dollar.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/gos/cln

(END) Dow Jones Newswires

November 03, 2022 02:36 ET (06:36 GMT)

Copyright (c) 2022 Dow Jones & Company, Inc.