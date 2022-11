Weitere Videos findet Ihr unter: https://deraktionaer.tv Der deutsche Leitindex hat seine siebentägige Gewinnserie beendet. Der DAX begann den Tag gestern zwar leicht im Plus. Im weiteren Verlauf rutschte er allerdings immer weiter ab. Am Ende lag der DAX bei 13.256 Punkten. Das ist ein Minus von 82 Zählern. Marktidee: TeamViewer TeamViewer hat gestern Zahlen für das abgelaufene Quartal präsentiert und die Märkte überzeugt. Die Aktie legte daraufhin um über 13 Prozent zu. Damit hat sich das Papier vom Allzeittief aus dem September ein gutes Stück entfernt. Jetzt trifft der Kurs allerdings auf eine breite Widerstandszone. Auch auf der Unterseite gibt es eine entscheidende Marke. ??Machen Sie mehr aus Ihrem Geld und werden Sie jetzt AKTIONÄR. Mit dem Willkommenspaket 4 Ausgaben plus Prämie zum Vorteilspreis sichern. Worauf warten Sie? https://tiny.li/uH2g Hier bekommt ihr das aktuelle Magazin von DER AKTIONÄR: https://www.boersenmedien.de/deraktionaer/1