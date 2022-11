Der Bitcoin hält sich über weiter über 20.000 USD während in den Altcoins eine größere Erholung läuft. In dieser Woche stehen weitere wichtige Entscheidungen an. Läutet die Fed den nächsten Krypto-Crash ein? Vor dem düsteren makroökonomischen Hintergrund hoher Inflation, steigender Zinssätze und Rezessionsrisiken sind Kryptowährungen im Jahr 2022 weitgehend mit Aktien korreliert, wobei sich der Bitcoin im Gleichschritt mit dem Dow Jones Industrial Average abwärts bewegte. Die dramatische Verlagerung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...