FRANKFURT (Dow Jones)--Die CEOs der Pharmaunternehmen Astrazeneca, GSK, Merck, Novo Nordisk, Roche, Samsung Biologics und Sanofi haben eine gemeinsame Net-Zero-Initiative für den Gesundheitssektor angekündigt. Mit Hilfe der Sustainable Markets Initiative (SMI) Health Systems Taskforce wollen die sieben Unternehmen skalierbare Maßnahmen umsetzen, die zur kollektiven Verringerung der Emissionen in den Lieferketten, bei der Patientenversorgung und bei der Durchführung klinischer Studien beitragen sollen, wie sie mitteilten. Bei der SMI Health Systems Taskforce handelt es sich um eine öffentlich-private Partnerschaft, die anlässlich der 26. UN-Klimakonferenz im Herbst 2021 in Glasgow ins Leben gerufen wurde.

"In unserer Branche muss Nachhaltigkeit zum Dreh- und Angelpunkt für zukünftige Innovationen werden, um Großes zu bewegen", sagte die Vorsitzende der Geschäftsleitung der Merck KGaA, Belén Garijo, laut der Mitteilung.

Der enge Zusammenhang zwischen Klimawandel und öffentlicher Gesundheit sei nicht zu leugnen, hieß es weiter. Pro Jahr entfallen den Angaben zufolge weltweit 7 Millionen vorzeitige Todesfälle1 auf Luftverschmutzung und weitere 5 Millionen Todesfälle auf extreme Hitzewellen. Die Gesundheitssysteme seien für 4 bis 5 Prozent der weltweiten Netto-Emissionen verantwortlich. Das entspreche einem Volumen von 2,4 Gigatonnen an Kohlendioxid. Lieferketten machen den Angaben zufolge mehr als die Hälfte der Gesamtemissionen im Gesundheitssektor aus, und etwa 45 Prozent entstehen im Bereich der Patientenversorgung.

Zu den Maßnahmen, die die Taskforce ergreifen will, gehören unter anderem spezifische Lieferantenstandards, die über die gesamte Lieferkette hinweg Anreize für Dekarbonisierungsmaßnahmen schaffen sollen, gemeinsame Stromabnahmeverträge mit Erzeugern von erneuerbarer Energie und die Suche nach umweltfreundlicheren Optionen für den Warentransport.

Zusätzlich zu Mitgliedern aus dem privaten Sektor wirken in der SMI Health Systems Taskforce führende Persönlichkeiten der Weltgesundheitsorganisation (WHO) und der UNICEF sowie von akademischen Einrichtungen und Gesundheits- und Nichtregierungsorganisationen mit. Die Taskforce arbeitet gemeinsam mit der von der WHO eingerichteten Alliance for Transformative Action on Climate and Health (ATACH), um Empfehlungen an mehr als 60 Regierungen auszusprechen, deren Gesundheitsministerien sich dazu verpflichtet haben, klimaresistente und kohlenstoffarme Gesundheitssysteme zu errichten.

