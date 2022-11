Budapest, Ungarn (ots/PRNewswire) -Lenovo Value Recovery minimiert Umweltauswirkungen durch eine Kreislaufwirtschaft, mit der die Nutzungsdauer von Unternehmenshardware verlängert und elektronischer Abfall reduziert wirdMFP Technology Services gibt heute seine Zusammenarbeit mit der Lenovo Infrastructure Solutions Group (ISG) bekannt, um die Expansion des Programms Lenovo Value Recovery (LVR) nach Europa zu unterstützen. Lenovo Value Recovery reduziert Umweltauswirkungen und wurde entwickelt, um die Nutzungsdauer unserer Unternehmensprodukte durch Wiederverwendung und Recycling der Materialien nach einer Wiederaufbereitung und Wiederherstellung ihrer Nutzbarkeit zu verlängern. Die Zusammenarbeit ist eine Erweiterung des nordamerikanischen Programms, das vor zwei Jahren eingeführt wurde, und wird Kunden eine Auswahl an überschüssigen, überzähligen und auslaufenden Geräten zur Verfügung stellen."Wir freuen uns, unsere strategische Partnerschaft mit Lenovo ISG zu erweitern", fügte Steve Nickel, President von MFP Technology Services, hinzu. "MFP hat eine langfristige Loyalität gegenüber der Marke gezeigt und hat eine tiefe Spezialisierung entwickelt, um überschüssige, überzählige und auslaufende Produkte von Rechenzentren zu verwalten."Um mehr zu erfahren, besuchen Sie https://www.mfptech.com/ oder kontaktieren Sie Lenovo; für Anfragen aus EMEA lvremea@lenovo.com und für Anfragen aus Nordamerika lvr@lenovo.comInformationen zu MFP Technology ServicesMFP Technology Services bietet Hardware-Lösungen für die Informationstechnologie an. Das Unternehmen ist auf Lenovo-, Intel- und AMD-basierte Server spezialisiert und bietet alles von Bauteilen über Optionen bis hin zu kundenspezifisch konfigurierten High-End-Servern, Blades, Flex, Tape und Speicher. MFP vermarktet weltweit hochwertige Produkte wie geschlossene Box-Systeme, offene Box-Systeme, renovierte und vollständig überholte Systeme. Das Unternehmen wurde 1985 gegründet und hat seinen Sitz in Shelton, Connecticut.Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1924335/lenovo_MFP_logo_lockup_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/mfp-technology-services-weitet-seine-partnerschaft-mit-der-lenovo-infrastructure-solutions-group-auf-europa-aus-301666620.htmlOriginal-Content von: MFP Technology Services, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/166394/5360208