WALLDORF (dpa-AFX) - Europas größter Softwarekonzern SAP will in Walldorf sein in die Jahre gekommenes Hauptgebäude auf Vordermann bringen. Das Unternehmen investiert 219 Millionen Euro, wie der "Mannheimer Morgen" und die "Rhein-Neckar-Zeitung" (Donnerstag) berichteten. "Der Neubau steigert die Attraktivität von SAP als Arbeitgeber. Gerade den jungen Talenten ist schon wichtig, wo und wie sie arbeiten. Sie wollen sich wohlfühlen und ein bisschen auch damit angeben können", wurde Cawa Younosi, Personalchef von SAP Deutschland, zitiert. Mit dem Umbau will der Softwarekonzern moderne und flexible Arbeitskonzepte noch stärker verwirklichen. Das Gebäude stamme aus dem Jahr 1992./ols/DP/jha