Der heimische Versorger hat das EBITDA nach drei Quartalen um 68,0 Prozent auf 1.933,3 Mio. Euro gesteigert, das Konzernergebnis erhöhte sich um 81,4 Prozent auf 1.065,2 Mio. Euro gegenüber der Vergleichsperiode des Vorjahres. Das Konzernergebnis war in den Quartalen 1-3/2022 von Einmaleffekten in Höhe von 82,6 Mio. Euro (Q1-3/2021: 21,2 Mio. Euro) beeinflusst. Bereinigt um diese Einmaleffekte stieg das Konzernergebnis um 73,5 Prozent auf 982,6 Mio. Euro. In den Quartalen 1-3/2022 lag der Erzeugungskoeffizient bei 0,84. Der Ausblick wird etwas nach unten angepasst: Die schlechte Wasserführung im Quartal 3/2022 sowie die Maßnahmen der EU zur Gewinnabschöpfung bei Energieunternehmen, welche ab Dezember 2022 umgesetzt werden, führen zu ...

