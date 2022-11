Die Enttäuschung an der Wall Street am Vorabend über die Aussagen der US-Notenbank Fed dürften am Donnerstag auch am deutschen Markt die Aktienkurse bremsen. Ganz so hoch wie in New York dürften die Verluste hierzulande aber nicht ausfallen. Der Broker IG taxiert den Leitindex DAX rund 30 Minuten vor dem Xetra-Handel 0,6 Prozent niedriger auf 13.180 Punkte.Alle aktuellen Entwicklungen sehen Sie im Video.

Den vollständigen Artikel lesen ...