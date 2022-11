DJ EUREX/DAX-Future im Verlauf knapp im Plus

FRANKFURT (Dow Jones)--Nach dem Rücksetzer am Vortag im späten Handel notiert der DAX-Future am Donnerstag im Verlauf gut behauptet. Nachdem er in der Abwärtsbewegung am Mittwochabend unter den steilen Aufwärtstrend gefallen war, geht es nun darum, einen Boden zu finden. In Folge könnte es auch noch in Richtung der horizontalen Unterstützung im Bereich von 13.050 Punkten gehen, heißt es von einem Charttechniker.

Der Dezember-Kontrakt des DAX-Futures steigt um drei auf 13.162 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 13.216 und das Tagestief bei 13.123 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 3.101 Kontrakte.

