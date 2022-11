DJ SENTIMENT/Privatanleger werden optimistischer

FRANKFURT (Dow Jones)--Während es an den Börsen zuletzt nach oben ging, hellte sich die Stimmung unter den Privatanlegern in Deutschland wie auch in den USA auf. Nach Einschätzung von Sentiment-Analyst Joachim Goldberg hat sich unter den privaten Investoren in Deutschland die Ansicht durchgesetzt, dass der DAX noch Luft nach oben habe. Oder anders gesagt, ein Ende des Abwärtstrends angezeigt sein könnte.

Der Bärenanteil der Privatanleger fiel um 4 Prozentpunkte auf 34 Prozent, wie der wöchentlichen Sentiment-Umfrage der Deutschen Börse zu entnehmen ist. Das Lager der Bullen vergrößerte sich um 4 Prozentpunkte auf 46 Prozent, während der Anteil der Neutralen bei 20 Prozent verharrte.

Ein vergleichbarer Stimmungsumschwung ist zudem unter den US-Anlegern zu beobachten. Wie aus der wöchentlichen AAII Sentiment Survey unter privaten US-Anlegern hervorgeht, stieg der Anteil der Bullen auf 30,6 (Vorwoche: 26,6) Prozent, verglichen mit einem historischen Mittel von 38 Prozent. Das Lager der Pessimisten fiel auf 32,9 (45,7) Prozent deutlich in sich zusammen. In der Folge sind 36,5 (27,7) Prozent der Befragten neutral gestimmt. Damit schauen momentan mehr ein Drittel von der Seitenlinie dem Geschehen an der Wall Street zu.

November 03, 2022

