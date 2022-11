Rückblick: Die Siemens-Aktie konnte sich im Oktober um 9.3% erholen und dabei Mitte des Monats nach mehreren gescheiterten Versuchen auch die mittelfristige 100-Tage-Linie überbieten. In der Folge schoben sich die Notierungen an das August-Hoch bei 112.66 EUR heran, das - trotz eines Intraday-Tops bei 113.76 EUR am Dienstag - per Endstand bislang noch ...

