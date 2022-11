Anleger treten am Donnerstag aus Enttäuschung darüber, dass sich noch kein Ende der sehr restriktiven Geldpolitik der US-Notenbank Fed abzeichnet, den Rückzug an.Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt tendiert am Donnerstag auf breiter Front schwächer. Die Anleger treten aus Enttäuschung darüber, dass sich noch kein Ende der sehr restriktiven Geldpolitik der US-Notenbank Fed abzeichnet, den Rückzug an. Das Fed hat zwar wie erwartet den Leitzins um weitere 75 Basispunkte angehoben und der Fed-Chef Jerome Powell hat signalisiert, dass der Leitzins bei der...

