Zürich, Schweiz (ots) -Dyson gibt bekannt, eine halbe Milliarde britische Pfund in den Ausbau und die Beschleunigung seiner Forschung und technologischen Entwicklung für sein gesamtes Beauty-Portfolio zu investieren und gleichzeitig die Pläne für die Einführung von 20 neuen Beauty-Produkten in den nächsten vier Jahren angekündigt. Gleichzeitig mit dieser Investition veröffentlicht Dyson die Ergebnisse seiner umfassenden Haarforschungsstudie, die das Verständnis für Haartypen, Stylingverhalten und die Wahrnehmung von Haartypen und Haargesundheit auf der ganzen Welt vertieft.Dyson hat stets in bahnbrechende Technologien investiert. Vor sechs Jahren revolutionierte Dyson die Haarpflege mit der Einführung des Dyson Supersonic Haartrockners - ein Gerät, das mit einem schnellen, kontrollierten Luftstrom und einer intelligenten Wärmeregulierung das Haar schnell trocknet und es gleichzeitig stark und gesund hält. Seitdem hat Dyson eine Reihe von Styling-Geräten entwickelt, die für alle Haartypen hervorragende Stylings ermöglichen und extreme Hitzeschäden begrenzen. Die Leistung der Dyson Styling-Geräte ist das Ergebnis jahrzehntelanger Forschung - von der Haarstruktur bis zur Dynamik des Luftstroms - und des Verständnisses der Auswirkungen von thermischen, mechanischen und chemischen Schäden.Die Forschung ist das Herzstück von DysonAuf den vier Technologie-Campus von Dyson haben 6'000 Ingenieure und Wissenschaftler Zugang zu Hunderten von Labors. In diesen Räumen können neue Ideen und Technologien 24 Stunden am Tag auf Herz und Nieren geprüft werden. Um zu verstehen, wie sich alle Haartypen verhalten, und um weiterhin bessere und gesündere Stylingmethoden zu finden, entwickelt das Dyson Team Prüfstände und setzt hochmoderne Geräte ein. Rasterelektronenmikroskope, Wärmekameras und Laser-Rauchgeräte helfen den Ingenieuren zum Beispiel dabei, die Auswirkungen von Haarschäden, globale Haartypen und die Auswirkungen von Hochgeschwindigkeitsluftströmen besser zu verstehen.Die Entwicklung von Technologien für alle Haartypen bleibt ein wichtiger Schwerpunkt für die Forschungs- und Entwicklungsteams. Mit dieser Investition werden neue Laborräume geschaffen, um das Verständnis von Dyson für globale Haartypen und -schäden zu schärfen und gleichzeitig die weitere Diversifizierung der Dyson Schönheitstechnologie zu unterstützen.Vom Kortex zur Schuppenschicht, von der Wurzel bis zur Spitze - Dysons globale Haarstudie 2022Nutzer zu verstehen, bleibt ein zentraler Bestandteil des Dyson Designprozesses, der durch Haarwissenschaft und -forschung untermauert wird. Diese Forschung und dieses Verständnis fliessen in unsere technischen Entscheidungen ein und befähigen unsere Ingenieure, Geräte zu bauen, die bessere, wissenschaftlich fundierte Styles bieten und jeden Tag für gesundes, stylisches Haar sorgen, unabhängig vom Haartyp. Dysons Begeisterung und Leidenschaft für Haare hat zur Erstellung einer der weltweit grössten Haarstudien geführt. Diese Studie untersucht die Haargesundheit, die Wahrnehmung der Haare, die Gewohnheiten und die Einstellung gegenüber dem Haarstyling in 23 Märkten und bei 23'000 Personen - und ermöglicht es den Dyson Ingenieuren, ein tieferes Verständnis für die Frustrationen beim Haarstyling zu gewinnen.Die wichtigsten Ergebnisse der StudieHaarwahrnehmungen und falsche Vorstellungen von der Haargesundheit- 7 von 10 Befragten geben an, dass ihr Haar geschädigt ist, wobei Schuppen, Haarausfall und ergrautes Haar die grössten Sorgen bereiten. Es handelt sich dabei jedoch nicht um Schäden.- 67 % aller Befragten sind auch der Meinung, dass ihr Haar gesund ist, obwohl es geschädigt ist.- Die Befragten scheinen jedoch zu wissen, wie "gesundes" Haar aussieht und sich anfühlt, denn sie beschreiben es als glänzend (36 %) und geschmeidig (29 %) und bringen es mit einer gesunden Kopfhaut in Verbindung (26 %)."Schuppen, Haarausfall und ergrautes Haar sind keine Schäden, sondern Probleme der Kopfhaut und des Haarwachstums. Eine Haarschädigung bezieht sich auf die Zerstörung der Haarkutikula und der Haarkruste, was dazu führen kann, dass Ihr Haar kraus und stumpf aussieht oder abbricht. Der beste Weg zu gesundem Haar ist die Vorbeugung und die Minimierung der schädigenden Einflüsse. Dazu gehört auch extreme Hitze, die das Haar schwächt und anfälliger für Haarbruch und Spliss macht" erklärt Rob Smith, Dyson Senior Principal Hair Scientist.Gewohnheiten und Einstellungen zum Styling- Vorsicht vor übermässigem Waschen: Die globale Haarstudie von Dyson zeigt, dass 8 von 10 Personen ihr Haar täglich oder alle 2 Tage waschen.- Verbraucher vertreiben den Styling-Blues nach der Pandemie: Dyson deckt auf, dass zwar 6 von 10 Verbrauchern ihre Stylinggewohnheiten zu Hause geändert haben, aber mindestens 20 % zu ihrer Routine vor der Pandemie zurückgekehrt sind, und diese Tendenz nimmt weiter zu.- Weltweit haben 6 von 10 Verbrauchern ihre Frisiergewohnheiten aufgrund der Pandemie geändert: Sie stylen ihr Haar weniger (17 %) und verwenden weniger Haarprodukte (9 %).- Bei der grundlegenden Haarpflege und dem Styling wird jedoch weiterhin fleissig gearbeitet. Haarspray, feuchtigkeitsspendende Produkte, Glanzverstärker und Standardspülungen werden 3 bis 4 Mal pro Woche verwendet."Wie oft Sie Ihr Haar waschen, hängt von Ihrem Haartyp, Ihrem Aktivitätsniveau und Ihrer Umgebung ab. Zu häufiges Waschen kann sehr schädlich sein, da es der Kopfhaut die natürlichen Fette entzieht und das Haar trocken macht. Generell gilt: Je fettiger Ihr Haar oder Ihre Kopfhaut ist, desto häufiger sollten Sie Ihr Haar waschen. Glattes Haar kann sich aufgrund von Fettablagerungen leichter schlaff anfühlen, während Wellen, Locken und Spiralen Öl absorbieren und weniger oft gewaschen werden müssen. Seien Sie sanft zu Ihrer Kopfhaut und verwenden Sie Shampoos, die für Ihren Haartyp geeignet sind. 