Planung, Installation und Betrieb durch ChargeOne, B&B HOTELS stellt Parkflächen zur Verfügung

Charging-as-a-Service ermöglicht Unternehmen Ladeinfrastruktur ohne Investitionen und Risiko München, 03. November 2022 - Für den endgültigen Durchbruch der Elektromobilität in Deutschland müssen in den kommenden Jahren mehrere Millionen Ladepunkte im halb- und öffentlichen Raum installiert werden. Einen Beitrag zu dieser Mammutaufgabe leisten die B&B HOTELS Germany GmbH und die heinemann Gruppe innerhalb eines innovativen Charging-as-a-Service-Modells. Die Partner werden an den bundesweit über 150 B&B Hotels künftig über 1.500 öffentlich zugängliche Ladepunkte bereitstellen. Auch kommende Neueröffnungen der in Deutschland schnell wachsenden Hotelgruppe sollen mit Ladesäulen ausgerüstet werden. heinemann wird die Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge errichten und unter der Marke ChargeOne als Charge Point Operator (CPO) für die nächsten 15 Jahre betreiben. Das Ladenetz wird den Gästen der B&B Hotels und jedem anderen Halter eines Elektrofahrzeuges zugänglich sein. "Als eine der führenden Hotelgruppen im Bereich Value for Money in Deutschland sehen wir es als unsere Verantwortung, zu einer nachhaltigeren Zukunft beizutragen und unsere Aktivitäten diesbezüglich weiter auszubauen. Hierzu gehört auch die Förderung der Elektromobilität, die wir mit der Installation von öffentlich zugänglichen Ladestationen auf unseren hoteleigenen Parkplätzen unterstützen. Wir freuen uns sehr, mit der heinemann Gruppe einen starken Partner in diesem Segment an unserer Seite zu haben, mit dem wir gemeinsam das innovative Charging-as-a-Service-Modell umsetzen können. Unsere Gäste haben so die Möglichkeit, ihr E-Auto ganz bequem während ihres Aufenthaltes direkt vor dem Hotel zu laden", erklärt Max C. Luscher, CEO Central and Northern Europe von B&B HOTELS. Die Partnerschaft mit B&B HOTELS Germany ist für die heinemann Gruppe ein Meilenstein und hat Referenzcharakter. "Die Errichtung und der Betrieb von Ladeinfrastruktur ist komplex. Mit Charging-as-a-Service von ChargeOne können Unternehmen ihren Mitarbeitern und Kunden den Einstieg in die Elektromobilität erleichtern und einen Beitrag zur erfolgreichen Verkehrswende in Deutschland leisten - ohne eigene Investitionen und Risiken. ChargeOne kümmert sich um alles - von Genehmigungsverfahren und Montage über den laufenden Service bis zur Abrechnung", sagt Robert Klug, Vorstand der heinemann Group SE. "Wir sind davon überzeugt, dass dieses Modell nicht nur für die Hotellerie, sondern auch für Gewerbetreibende wie beispielsweise aus der Industrie, dem Groß- und Einzelhandel sowie der Wohnungswirtschaft attraktiv ist." Die Realisierung der 1.500 Ladepunkte wird schnell erfolgen: Denn beim Ausbau profitiert heinemann von den internen Kapazitäten als ein in der DACH-Region etablierter Elektrofachbetrieb mit rund 500 Mitarbeitern. Bereits zur kommenden Sommerreisezeit soll das Netz weitestgehend stehen. Für eine einfache Abrechnung des geladenen Stroms stehen unterschiedlichste Optionen zur Verfügung: Über die ChargeOne App, Kreditkarte oder Ladekarte. Darüber hinaus ist ChargeOne auch Teil eines internationalen eRoaming-Netzwerks mit über 10 Millionen Kunden und über 400.000 Ladepunkten. Im vergangenen Jahr hat heinemann die Aktivitäten rund um Ladeinfrastruktur unter der Marke ChargeOne gebündelt und den Bereich personell deutlich ausgebaut, um die Wachstumschancen des Marktes zu nutzen und ihn mit innovativen Konzepten aufzumischen. Als Charge Point Operator (CPO) bietet ChargeOne Gewerbekunden deutschlandweit ein breites Leistungsspektrum vom klassischen Kauf bis zu flexiblen "Charging as a Service"-Modellen mit Komplettservice für die Errichtung und den Betrieb von Ladesäulen an. Ziel ist es, im Jahr 2030 einer der führenden deutschen Ladeinfrastrukturbetreiber mit 150.000 installierten Ladepunkten zu sein.

Über die heinemann group SE

Die 1902 gegründete Claus Heinemann Elektroanlagen GmbH ist Münchens ältester Elektrofachbetrieb. Heute ist das Unternehmen auf die technische Gebäudeausrüstung, Gebäudeautomation und -digitalisierung im Hochbau - Gewerbebau, öffentlicher Bau, Wohnungsbau (Wohnanlagen, Spezial-/Luxus-Objekte) - spezialisiert. Das Leistungsspektrum reicht von Elektroinstallationen, über Netzwerk- und Kommunikationslösungen, Haustechnik bis hin zum Smart Building sowie Service und Wartung. Mit rund 500 Mitarbeitern ist das Unternehmen bundesweit und international aktiv und immer wieder an der Realisierung von Leuchtturmprojekten wie derzeit der neuen Hightech-Arena SAP Garden in München beteiligt. Seit dem Jahr 2021 ist der Geschäftsbereich Elektromobilität unter der Marke ChargeOne gebündelt. Als Charge Point Operator mit flexiblen Charging as a Service Modellen wird der Komplettservice zur Errichtung und dem Betrieb von Ladeinfrastruktur bis zum Stromverkauf für Gewerbekunden - z.B. aus der Hotellerie, Industriebetriebe, dem Groß- und Einzelhandel sowie der Wohnungswirtschaft - angeboten. Daneben bietet ChargeOne auch attraktive Miet- und Kaufmodelle an. Im Jahr 2021 hat Claus Heinemann eine Gesamtleistung von rund 51 Mio. Euro erzielt. Mehr Infos unter: hg-se.com, chargeone.de Über B&B HOTELS

Die B&B HOTELS Germany GmbH ist ein Tochterunternehmen der führenden und am schnellsten wachsenden internationalen Budget-Hotelkette Financière B&B Hôtels mit über 650 Hotels in 14 Ländern. Die finanzstarke Gruppe -Mehrheitseigner ist das Private Equity Unternehmen Goldman Sachs - setzt auf Wachstum: bis 2030 sind 400 Hotels in Deutschland sowie Österreich und 3.000 Hotels weltweit geplant. In Deutschland ist B&B HOTELS seit 1998 auf dem Markt präsent und mit derzeit 158 Hotels in 95 Städten vertreten. Mit einer Kombination aus hochstandardisiertem Komfort, Design und erstklassigen Dienstleistungen zu einem attraktiven Preis bietet B&B HOTELS ein optimales Angebot für Geschäfts- und Freizeitreisende. B&B HOTELS folgt einem eigens entwickelten, hochstandardisierten Hygienekonzept und lässt alle B&B Hotels mit einem entsprechenden Hygienesiegel zertifizieren. Kontakt

