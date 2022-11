Linz (www.anleihencheck.de) - Die Leitzinsen in Amerika liegen nun zwischen 3,75% bis 4,00%, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Bei der gestrigen Zinssitzung der US-Notenbank FED sei zum vierten Mal um 0,75% gestrafft worden. In diesem Jahr hätten die Währungshüter bereits die sechste Zinsanpassung vorgenommen. Die Inflation sei nach wie vor sehr hoch, es gebe aber Anzeichen, dass die Dynamik sowohl bei den Verbraucherpreisen als auch bei der konjunkturellen Entwicklung nachlasse. ...

