Die Aktie von Novo Nordisk (WKN: A1XA8R) besitzt eher eine geringe Dividendenrendite. Derzeit gibt es unter 1,5 %, was gleichzeitig ein Indikator für die eher teure Gesamtbewertung der dänischen Pharma-Aktie ist. Jedoch konnte das Unternehmen diese teure Bewertung zuletzt mit dem soliden Wachstum stets rechtfertigen. Überlegen wir heute in eine andere Richtung: 10 % Dividendenrendite sind bei der Aktie von Novo Nordisk in fünf Jahren kaum möglich. Früh zu kaufen, weiteres Wachstum und mehr könnte ...

