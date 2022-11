Realty Income (WKN: 899744) besitzt im Moment wieder unter 5 % Dividendenrendite. Schauen wir uns die aktuelle monatliche Ausschüttung in Höhe von 0,248 US-Dollar und den aktuellen Aktienkurs von 62,31 US-Dollar an, so beläuft sich der Wert auf 4,77 %. Trotzdem bleibt die Qualität noch die gleiche. Bekanntlich steckt hinter Realty Income ein REIT mit über 11.300 Einheiten, einer Historie, die 628 Monate und deutlich über 100 Erhöhungen der Dividende innerhalb dieses Zeitraums umfasst. Und einiges ...

